رضا رشیدپور در خصوص روند انتخاب و دعوت مهمانان به این برنامه خاطرنشان ساخت: "در این برنامه گروهی پنج نفره هر شب 10 نام مختلف را پیشنهاد می دهد. از میان این افراد سه نفر به عنوان اولویت های نخست انتخاب می شوند و صبح فردا با این افراد تماس می گیریم و با توجه به فرصتی که در اختیار دارند، برای حضور در برنامه دعوت می شوند. ما برای انتخاب مهمانان به مسائل حاشیه ای، داشتن محبوبیت نسبی نزد مخاطبان و بهره مندی از بیان مناسب برای حضور در یک برنامه تلویزیونی توجه می کنیم."
این مجری درباره جذاب نبودن برخی قسمت های برنامه و پاسخ های تلویحی و در پرده مهمانان یادآور شد: "چون برخورداری از فضایی تا این اندازه شفاف و صریح هنوز در بین مخاطبان جا نیفتاده و حتی مهمانان برنامه دچار نوعی محافظه کاری می شوند تا همکارانشان از آنها دلخور نشوند، از زیر بار ارائه پاسخ صریح طفره می روند. به عقیده من، باید این فضا به خصوص در میان هنرمندان و اهالی سینما بیش از پیش رواج پیدا کند و همانند اهالی ورزش که اکنون به رک گویی عادت کرده اند، هنرمندان نیز از رودربایستی و خط قرمزهای خودساخته دست بردارند. باید سعی کنیم این فضا بشکند و تفاوت میان شفاف حرف زدن و بی ادبی مشخص شود."
رشیدپور درباره برخی تعریف و تمجیدهای بی مورد میان مجری و مهمان برنامه شخصی بودن برخی پرسش ها اظهار داشت: "ما در این برنامه به هیچ وجه از همدیگر تعریف نمی کنیم و اصلا چنین قصدی وجود ندارد. من از مهمانان برنامه خواستم به همدیگر نان قرض ندهیم. اگر هم تعارفی رد و بدل می شود، به موضوع بستگی دارد. فکر می کنم برخورداری برنامه از تعریف و تمجید نظر شما باشد."
وی ادامه داد: "من هیچ قصد قبلی ندارم که در مقابل برخی مهمانان موضع خاص داشته باشم. اما به هر حال من هم آدم هستم و این امکان وجود دارد که به صورت ناخودآگاه به یک مهمان تمایل داشته باشم و ناخواسته نسبت به اشخاص موضعگیری کنم و از هدف اصلی برنامه فاصله بگیرم. در این موارد سعی می کنم اصول حرفه ای و توجه به بی طرفی را رعایت کنم."
مجری "شب شیشه ای" در پاسخ به اینکه تا چه اندازه مهمانان برنامه از سوی شبکه یا دیگر مدیران تلویزیون تحمیل می شوند، پاسخ داد: "تا امروز هیچکدام از مهمانان به برنامه تحمیل نشده اند. اگر منظور حضور دکتر خجسته معاون صدا یا علیرضا دبیر است که باید بگویم دکتر خجسته به مناسبت سالروز تاسیس رادیو به برنامه دعوت شد و دبیر به عنوان عضو شورای شهر تهران از سوی من پیشنهاد شده بود."
رشید پور راجع به بررسی شیوه اجرا و مطالبی که مطرح می شود اعلام کرد: "ما در دو مرحله برنامه را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از اجرا به ارزیابی کلی برنامه می پردازیم و در خصوص جذابتر شدن آن با هم بحث می کنیم. پس از پخش هر قسمت نیز برنامه بسیار دقیق مورد بازبینی قرار می گیرد و تمامی اجزا از نور، دکور، اجرا، نحوه تغییر دوربین ها و شیوه تصویربرداری را مورد ارزیابی قرار می دهیم. علاوه بر این، شبکه پنج سیما روی این برنامه بسیار حساس است و هر شب مدیران معاونت سیما و حوزه ریاست برنامه را تماشا می کنند و موارد مختلف را به ما یادآور می شوند."
وی در جواب اینکه تا چه اندازه به اصول نقد در گفتگو با مهمانان برنامه توجه دارد، یادآور شد: "من روی آنتن به مردم می گویم که سواد این کار را ندارم. برای اینکه اگر بگویم باسوادم، مخاطب نسبت به من جبهه و موضع منفی می گیرد. اما حقیقت این است که من همزمان با رشته مهندسی عمران، مدت چهار سال در رشته کارگردانی سینما در دانشگاه سوره تبریز تحصیل کرده ام. اصولا من تئاتری هستم و کارم را از تئاتر شروع کرده ام. همچنین دوستان زیادی در میان فعالان تئاتر و سینما دارم. با این حال برای اجرای این برنامه به سواد شخصی اکتفا نمی کنم. با خبرنگاران مختلف تماس می گیرم و از آنها می پرسم اگر قرار باشد امشب در مقابل مهمان برنامه قرار بگیرند، چه پرسش هایی از وی می کنند و این مطالب را در کنار اطلاعات و دانسته های خودم قرار می دهم."
این مجری راجع به فاصله گرفتن برنامه از نقد و توجه به مسائل حاشیه ای اعلام کرد: "این ایراد به برنامه وارد نیست. ما در این برنامه قصد نداریم فیلم و فیلمسازی یا دیگر مسائل را بررسی کنیم. محور اصلی برنامه شخص است. ما قصد ارایه یک تاک شو را داریم و نمی توانیم خیلی تخصصی به مسائل هنری بپردازیم. مهمتر اینکه، اگر بخواهیم کار را بسیار تخصصی کنیم، موفق به جذب این تعداد بیننده نمی شویم. به همان نسبت که وقتی برنامه های تخصصی پخش فیلم و نقد آن از تلویزیون پخش می شود، بیشتر مردم فیلم را تماشا می کنند و تعداد محدودی از بینندگان به نقدها توجه نشان می دهند. ولی اصولا مخاطب برنامه ما عام است."
رشیدپور درباره احتمال تمایل برنامه به عام گرایی پاسخ داد: "مخاطبان ما پایتخت نشینان و افرادی با تحصیلات به نسبت بالا و حداقل دیپلم هستند. بنابراین عام گرایی در شبکه پنج چندان مفهوم پیدا نمی کند و نیازی نیست ما برای فهم همه بینندگان به سمت سطحی گرایی سوق پیدا کنیم. اگر این برنامه از شبکه سه پخش می شد، بیان اینکه در فلان روستای دورافتاده نیز مخاطبانی هستند که برنامه را تماشا می کنند، توجه به عام گرایی اهمیت زیادی پیدا می کرد، اما وقتی مخاطبان از سطح نسبی متوسط سواد و دانش برخوردارند، عام گرایی شکل نمی گیرد."
وی درباره واکنش به پاسخ مهمانان برنامه توضیح داد: "شاید لحظه ای که دوربین روی صورت من قرار گرفته احساس خاصی نسبت به حرف های مهمان نداشته ام که واکنشی از خودم نشان بدهم. وگرنه لبخندهای معنادار هنگام پاسخ مهمان یا حتی اخمی که از خودم نشان می دهم، بخشی از واکنش من نسبت به صحبت های مطرح شده است. البته اینکه تا چه حد کارگردان تلویزیونی برنامه در سوئیچ کردن دوربین دقت به خرج می دهد، مسئله دیگری است. چون انتخاب کارگردان تلویزیونی در اختیار ما نیست. به این جهت که در استودیو پخش به اجرای برنامه می پردازیم."
مجری "شب شیشه ای" درباره دلیل تاریکی غالب بر دکور برنامه و وجود بی مصرف تلویزیون در جلو دکور گفت: "به عقیده من، در برنامه های گفتگومحور صحنه باید از این هم تاریکتر و تکرنگ باشد و اگر اصرار دوستان نبود، از همین مقدار رنگ هم در دکور برنامه استفاده نمی کردم. چون معتقدم اگر صحنه رنگ داشته باشد و در آن از المان های مختلف استفاده شود، تمرکز بیننده نسبت به مطالب برنامه کاهش پیدا می کند. تلویزیون جلو دکور هم به انگیزه پخش تصاویر تبلیغاتی اسپانسرهای برنامه در نظر گرفته شده که مسئولان این بخش هنوز به توافق نهایی با شرکت ها دست پیدا نکرده اند."
رشیدپور درباره میزان پیام های کوتاه مفید برنامه و تغییرات جدید توضیح داد: "ما از شب گذشته سیستم پیام کوتاه همزمان برنامه را راه اندازی می کنیم. بینندگان برنامه به پرسشی که از سوی مهمان برنامه یا بنده مطرح می شود با استفاده از پیام کوتاه پاسخ می دهند. تا پیش از این ما هر روز 14 هزار پیام کوتاه دریافت می کردیم. در حالی که این تعداد پیام بدون قرعه کشی یا هر دلیل حاشیه ای دیگری ارسال می شد و گاه برخی مطالب ارسال شده بسیار بلند است. در مجموع حدود نیمی از پیام های کوتاه که به برنامه ارسال می شود، مفید است."
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