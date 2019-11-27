هشدار «عبدالله» به کمیسیون انتخابات افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی کشور افغانستان در یک پیامی در صفحه فیسبوک خود هشدار داد که اگر کمیسیون انتخابات به گفته او به مسیر قانونی بر نگردد، مسئولیت پیامد کار به دوش این کمیسیون و آنهایی خواهد بود که این نهاد را به مسیر خلاف قانون ترغیب کرده اند.
این در حالی است که «اسدالله خالد» سرپرست وزارت دفاع افغانستان امروز یکشنبه در پاسخ به نگرانیها در خصوص بحرانیشدن روند بازشماری آراء انتخابات ریاست جمهوری در برخی ولایتهای افغانستان گفت: نیروهای امنیتی با بیطرفی کامل، اجازه رخداد هیچ گونه خشونتی را در این روند نمیدهند.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان در این باره گفت: نیروهای امنیتی ثابت کردند که نژادی و حزبی نبوده و هیچ دخالتی در روند انتخابات ریاست جمهوری نکردند.
اسدالله خالد با اشاره به نگرانیهای مردم از احتمال به بحران کشیده شدن روند شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد که اجازه هیچ خشونتی را نخواهد داد.
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