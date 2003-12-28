بازداشت بيش از 4000 تن در مرزهاي عربستان و يمن

به گزارش خبرگزاري مهر ، سرلشكر عبد الله ابوناب به روزنامه الوطن گفت : مقامات امنيتي عربستان توانسته اند عمليات بزرگ قاچاق مقادير زيادي از سلاح و مواد منفجره و مواد مخدر را خنثي و شمار زيادي را بازداشت كنند.

مدير نيروهاي مرزي عربستان تاكيد كرد : بزرگترين عملياتي كه خنثي شده ، قاچاق 240 قبضه مسلسل و كپسول هاي انفجاري براي حفر تونل و چاه بوده است .

به گفته وي ، مقامات امنيتي عربستان توانسته اند در روزهاي گذشته 4047 تن را در مرزهاي عربستان و يمن بازداشت كنند.

به نوشته الوطن ، نيروهاي امنيتي اقدام به كارگذاشتن دوربين هاي حرارتي و سيم هاي خاردار در طول مرزهاي خود با يمن با هدف جلوگيري از ورود تروريست ها به داخل عربستان و نيز فرار افراد تحت پيگرد نموده اند.