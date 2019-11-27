عاملان حمله به جایگاه های سوخت در قزوین دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در این باره اظهار داشت:در حوادث اخیرکشور، استان قزوین نیز شاهد تجمعات محدود غیر قانونی بود که خوشبختانه با همکاری و همیاری مردم عزیز و برخورد مدبرانه و سعه صدر پلیس قزوین و همکاری نهاد های امنیتی تجمعات بدون مشکل خاصی مدیریت و تعدادی از افراد به عنوان لیدر و محرکین اصلی شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: قبل از اعلام سهمیه بندی سوخت از سوی دولت، تمهیدات لازم از سوی فرمانده انتظامی استان اندیشده شده بود و با اقدامی هوشمندانه ۲ نفر از عاملان حمله به یکی از جایگاه های سوخت در قزوین را پس از اقدام به پرتاب کوکتول مولوتف، حین فرار توسط عوامل مستقر در جایگاه دستگیر شدند.

وی اضافه کرد: متهمان در بازجوئی فنی ماموران ۲ نفر از همدستان خود را معرفی و در یک عملیات ضربتی همدستان آنان نیز دستگیر و به اهداف حمله به ۲ جایگاه سوخت و شرکت نفت قزوین به قصد اقدام خرابکارنه و تخریب اموال عمومی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین یاد آور شد: لیدر اصلی این باند که پس از خروج قانونی از کشور و سفر به یکی از کشور های همسایه در مرداد ماه به صورت غیر قانونی قبل از حوادث اخیر وارد کشور شده و نقشه حمله به جایگاه ها را طراحی کرده بود با اقدام هوشمندانه پلیس دستگیر شد.

سردار حاجیان خاطر نشان کرد: در تجمعاتی که روز های اخیر در استان شکل گرفت تعداد ۱۵ نفز از لیدرها و محرکین اصلی که قصد اغتشاش و بی نظمی در استان را داشتند دستگیر که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی وبا صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند.

این مقام ارشد انتظامی ضمن قدر دانی از مردم افزود:مردم ولایت مدار و زمان شناس استان قزوین در حوادث اخیر با تشخیص سره از ناسره با بصیرت انقلابی خود فتنه ها و توطئه های از پیش طراحی شده دشمنان را خنثی کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین در پایان با اشاره به اینکه بررسی ها حاکی از خط دهی سازمان های معاند نظام در پس پرده این تحرکات بود خاطر نشان کرد: پلیس حافظ جان، مال، ناموس و آبروی مردم و در کنار مردم است و اجازه سوء استفاده از احساسات پاک مردم و هرگونه اخلال و تخریب اموال عمومی کشور را به اشرار و فرصت طلبان و آشوبگران نخواهد داد.