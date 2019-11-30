خبرگزاری مهر - گروه ورزش: اگرچه کمیته ملی المپیک به خاطر استعفای اجباری شاهرخ شهنازی با صندلیِ خالی در پست دبیرکلی مواجه شد و ابتدا ریاست این کمیته را در مواجه با تصمیم گیری برای پُر کردن این صندلی قرار داد اما چرخ روزگار در نهایت باعث تغییر جهت وی و تصمیمش برای صندلیِ خزانه داری شد که به واسطه مسجل شدن دبیرکلی کیکاووس سعیدی و نقل مکان او به دفتر جدیدش (دبیرکل) این روزها بدون مسئول است.

برای تعیین خزانه دار جدید هم رئیس کمیته ملی المپیک ابتدا بر سرِ دوراهی انتخاب از میان گزینه های داخلی یا خارج سازمانی بود اما سیاست کمیته ملی المپیک برای استفاده همزمان از خزانه دار به عنوان ذی حساب و گیر و دارهای قانونی که در این زمینه وجود دارد، صالحی امیری را در انتخاب گزینه ای خارج از ساختمان کمیته ملی المپیک و البته محتمل تر برای کسب تاییدیه از خزانه داری کل کشور متقاعد کرد.

خزانه دار کمیته ملی المپیک از وزارت ورزش می آید

از میان گزینه هایی که برای خزانه داری کمیته ملی المپیک موردنظر بودند در نهایت دو گزینه نهایی شدند. کمیته ملی المپیک هم چهارشنبه گذشته در نامه ای به خزانه داری کل کشور گزینه های مدنظر را معرفی کرد تا با تایید این نهاد، یکی از آنها مسئولیت خزانه داری و ذی حسابی این کمیته را بر عهده بگیرد.

هر دو گزینه پیشنهادی کمیته ملی المپیک به خزانه داری کل کشور از نیروهای فعلی وزارت ورزش هستند که در این وزارتخانه مسئولیت هایی در حوزه مالی بر عهده دارند. یکی از این گزینه ها رئیس اداره دریافت و پرداخت وزارت ورزش است که پیش از این همکاری با چند فدراسیون به عنوان خزانه دار و بازرس را هم تجربه کرده است.

معاون ذی حسابی وزارت ورزش دیگر گزینه پیشنهادی کمیته ملی المپیک است. وی که تجربه همکاری با نهاد ریاست جمهوری را هم دارد از کارمندان رسمی خزانه دای کل کشور به حساب می آید. با این اوصاف و تاکیدی که در پروسه قانونی انتخاب خزانه دار و ذی حساب کمیته ملی المپیک برای تایید وی از سوی خزانه داری کل کشور شده است، بعید نیست همین فرد تاییدیه نهایی را بگیرد و اینگونه در سئول ماندگار شود البته با جابه جایی از ساختمان وزارت ورزش به کمیته ملی المپیک.

دو حکم برای یک نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر خلاف نهادی مانند کمیته ملی پارالمپیک که در ساختار مدیریتی آن همکاری با دو مسئول جداگانه برای خزانه داری و ذی حسابی تعریف شده است، در کمیته ملی المپیک با یک نگاه دو وجهی، یک نفر همزمان به عنوان خزانه دار و ذی حساب فعالیت می کند.

این در حالی است که مسئول ذی حسابی باید تاییدیه و ابلاغ رسمی خزانه داری کل کشور را داشته باشد. در واقع با این حکم است که به مسئول اول نظارت بر ورود و خروج های مالی در کمیته ملی المپیک حق امضای قانونی داده می شود. از طرفی حکم خزانه داری که یکی از ارکان هیات رئیسه کمیته ملی المپیک محسوب می شود نیز توسط ریاست این کمیته صادر خواهد شد.

با این اوصاف گزینه وزارت ورزش که بتواند تاییدیه لازم برای نقل مکان به کمیته ملی المپیک را بگیرد با دو حکم در این کمیته مشغول به کار می شود؛ حکم سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک برای خزانه داری و حکم سیدرحمت الله اکرمی معاون نظارت بر امور مالی و خزانه دار کل کشور برای ذی حسابی.

دیگر اینکه با مشخص شدن خزانه دار و ذی حساب کمیته ملی المپیک و صدور احکام لازم برای وی، کیکاووس سعیدی سرپرست فعلی دبیرکلی کمیته ملی المپیک هم بالاخره حکم خود برای تصدی تمام و کمال این پست می گیرد اگرچه وی چندی روز است که در اتاق دبیرکل امور مربوط به این حوزه کاری را رتق و فتق می کند.