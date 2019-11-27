به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر چهارشنبه در نخستین همایش «تجلیل و تکریم از خیرین روحانیت در عرصه سلامت» که در سالن اجتماعات شهرداری قم برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به زیرساختهای درمانی و همچنین مسافرپذیری این استان، گردشگری سلامت در قم بهعنوان محور توسعه و پیشرفت توسعه مییابد.
وی ادامه داد: مدیریت استان خود را متعهد به پیگیری برای حل مشکلهای پیش روی طرحهای بهداشتی و درمانی خیرساز استان میداند و طرحهای زیرساختی بهداشتی و درمانی در حال ساخت در قم ازنظر کیفی و فنی در کشور بینظیر است.
حضور بیبدیل علما در ارتقای زیرساختهای سلامت
استاندار قم با تقدیر از نقش و جایگاه علما و روحانیان در عرصه سلامت، افزود: مراجع عظام تقلید در توسعه زیرساختهای بهداشت و درمان سابقه طولانی دارند و در شهرهایی مانند قم بهعنوان مهد تشیع و فقاهت، این مراجع هستند که پیش از دولت مسیر خدمت به مردم در عرصه سلامت را آغاز کردهاند.
وی با بیان اینکه خیرین سلامت بار توسعه سلامت را در کشور به دوش کشیدهاند، افزود: در کنار تأمین امنیت که یکی از ابتداییترین وظایف دولتمردان است، موضوع سلامت، یکی از مسئولیتهای مهم دولتها به شمار میآید که تحقق این موضوع درگرو استفاده از ظرفیت خیرین سلامت است.
بهرهگیری از ظرفیت نهادهای مردم نهاد
سرمست در بخش دیگری از سخنان خود گفت: استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و خیران حوزههای مختلف توسط مسئولان ضروری است و سمنها میتوانند بازوانی توانمند در کنار دولت برای رفع مشکلهای جامعه باشند که باید از این ظرفیت بهخوبی استفاده شود.
وی با بیان اینکه مراجع عظام تقلید و روحانیت در عرصه سلامت نقش بیبدیلی داشتهاند، گفت: روحانیان در طول تاریخ در راستای وظیفه دینی خود در خدمت به مردم در عرصههای مختلف از هیچ کوششی دریغ نکردهاند.
استاندار قم ادامه داد: دولت کمککار خیران سلامت مدیریت استان قم خود را متعهد به همراهی و همکاری با خیرین سلامت میداند و در این مسیر از هیچ کوششی برای کمک به کارهای خیرخواهانه دریغ نمیکند.
وی افزود: ۱۲۰ خیر سلامت در قم فعالیت میکنند ضمن اینکه بیش از ۹۵ درصد مراکز درمانی موجود در استان با دستور و نظارت علمای دینی راهاندازی شده است.
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