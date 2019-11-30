دو بازیکن در رقم خوردن نتیجه دیدار استقلال و سپاهان تاثیرگذارند

محسن گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز شنبه استقلال برابر سپاهان از هفته دوازدهم لیگ برتر گفت: استقلال بعد از یک پیروزی خوب برابر نساجی قائم شهر و کسب سه امتیاز شیرین شرایط خوبی بعد از تعطیلات لیگ پیدا کرده است و مطمئناً با روحیه به مصاف سپاهانی می رود که آنها هم در دیدار یک هشتم نهایی جام حذفی توانستند پیکان تهران را از پیش رو بردارند.

پیشکوست استقلال ادامه داد: استراماچونی حالا به یک مربی مطمئن و دوست داشتنی نزد هواداران استقلال تبدیل شده است. او شناخت کافی از تیمش پیدا کرده، بازیکنان را به خوبی می شناسد، ارتباط عاطفی بین او و بازیکنان برقرار شده و همه دست به دست هم داده اند تا این بردها تداوم داشته باشد. ضمن اینکه بازیکنان هم به خوبی حرف های استراماچونی را در زمین پیاده کرده و یکی از دلایل موفقیت استقلال در هفته های گذشته است.

گروسی تصریح کرد: یکی از دلایل موفقیت استقلال دست نزدن به ترکیب این تیم در بازی های اخیر بوده است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که یا بازیکنی دچار مصدومیت شود و یا به دلیل اخراج نتواند در زمین حاضر شود اما در مجموع این روند موثر واقع شده و استقلال توانسته به پیروزی های خوبی دست پیدا کند.

وی در خصوص تیم سپاهان هم گفت: زردپوشان اصفهانی یک تیم بسیار قوی و منسجم هستند. آنها توانستند در تهران پرسپولیس را شکست دهند و مطمئناً امیر قلعه نوعی نقشه های زیادی برای دیدار برابر استقلال دارد که بتواند در اصفهان این دیدار را به نفع خود به پایان برساند.

پیشکوست استقلال ادامه داد: چند بازیکن می توانند در این دیدار تأثیر گذار باشند. از استقلال، دیاباته و از سپاهان استنلی کی روش می تواند نقش موثری در نتیجه این دیدار داشته باشند. ضمن اینکه جنگ هافبک ها هم در این بازی بسیار تماشایی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نقش تماشاگران هم به طور حتم تأثیرگذار است. طرفداران دو تیم خواستار پیروزی تیمشان هستند و جدال آنها با یکدیگر در این دیدار حساس خواهد بود.

گروسی در پایان گفت: بازی سپاهان و استقلال یک فینال است. بازی ای که می تواند بهترین بازی دور رفت لیگ باشد به شرط آنکه بازیکنان تمرکزشان تنها بر روی بازی باشد و خود را وارد حاشیه های این بازی نکنند.