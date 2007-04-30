افزایش اعتبار جهانی تهران به واسطه ساماندهی پیاده رو خیابان ولیعصر(عج)

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نتایج به دست آمده از نظر سنجی یک مرکز معتبر که از عابران، شهروندان و کسبه ساکن در معابر خیابان ولیعصر(عج) که طرح مناسب سازی در آن اجرا شده، صورت گرفته است: 2/86 در صد از پاسخگویان اجرای این پروژه و پروژه هایی شبیه آن را موجب افزایش اعتبار جهانی برای پایتخت عنوان کرده اند.

بر اساس این نظر سنجی، همچنین 6/85 درصد از پاسخگویان اذعان داشتند که اجرای این طرح به آرامش روانی وارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر می شود.

بنابراین گزارش، 2/79 درصد از این افراد اجرای این طرح را موجب کاهش آلودگی و حیوانات موذی می دانند و 1/73 درصد از آنها نیز کم شدن آبگرفتگی در سطح معابر این بخش ها را از جمله مزایای اجرای این پروژه عنوان کرده اند.

بر اساس این نظر سنجی، 2/79 درصد از پاسخگویان این طرح را به عنوان پروژه ای مناسب برای زیبا کردن شهر تهران می دانند و 3/77 درصد از آنان نیز اجرای این طرح را به عنوان یک کار اصولی و بنیادی در زمینه زیباسازی معابر شهری معرفی کرده اند.

بنابراین گزارش، در شاخص تسهیل در تردد افراد ، 75 درصد از پاسخگویان معتقدند که این پروژه به آسان سازی تردد برای معلولان، جانبازان و سالمندان منجر شده است.

همچنین 69 درصد از افراد عمر مصالح را بالا و 5/69 درصد از آنان نیز طراحی موزاییک و سنگها را از نظر رنگ بندی، زیبایی و چشم نواز بودن آن مناسب دانستند.

بنابراین نظر سنجی، 3/71 درصد از پاسخگویان اجرای این پروژه را موجب حفاظت از درختان این خیابان به عنوان بخشی از هویت تاریخی تهران می دانند.

بر اساس این گزارش، نارضایتی هایی نیز به دلیل سد معبر و وجود نخاله در طول اجرای این طرح به وجود آمده که با توجه به اجرای هر پروژه عمرانی در چنین ابعادی این مشکلات طبیعی به نظر می رسد.

در مجموع، 75 درصد از پاسخگویان، اجرای پروژه زیباسازی خیابان ولیعصر(عج) را مثبت ارزیابی کرده اند.