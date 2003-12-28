به گزارش خبرنگار" مهر" اين همايش كه با حضورمعاونان، مديران، مسوولان وكارشناسان ورزش كشورباهدف تبيين برنامه هاي اجراي نظام جامع تربيت بدني وورزش برگزارمي شود، به بررسي چالش هاي اجراي اين طرح درچهارمولفه اصلي ورزش همگاني، قهرماني، حرفه اي وپرورشي درچهار كميسيون مربوطه خواهد پرداخت وكارشناسان نظرات خود را درخصوص اجراي اين طرح ارائه خواهند داد .
گفتني است: درپايان اين همايش دوروزه ازكارشناساني كه درتدوين وتكميل اين سند فعال بوده اند، تقديرخواهد شد.
به مدت دو روز در محل هتل المپيك
همايش تبيين راهكارهاي اجراي نظام جامع توسعه تريبت بدني و ورزش برگزار مي شود
همايش دو روزه راهكارهاي اجراي نظام جامع تربيت بدني و ورزش طي روزهاي پانزدهم و شانزدهم دي ماه با حضور مهندس مهرعليزاده در هتل المپيك مجموعه ورزشي آزادي برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين همايش كه با حضورمعاونان، مديران، مسوولان وكارشناسان ورزش كشورباهدف تبيين برنامه هاي اجراي نظام جامع تربيت بدني وورزش برگزارمي شود، به بررسي چالش هاي اجراي اين طرح درچهارمولفه اصلي ورزش همگاني، قهرماني، حرفه اي وپرورشي درچهار كميسيون مربوطه خواهد پرداخت وكارشناسان نظرات خود را درخصوص اجراي اين طرح ارائه خواهند داد .
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