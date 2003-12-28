ارائه آمارهاي متناقض از قربانيان فاجعه بم

علي اصغر احمدي معاون امنيتي وزير كشور عصر امروز در گفتگو با خبرنگار" مهر" گفت : تنها آمار مورد تائيد در خصوص كشته شدگان از سوي وزارت كشور 8 هزارتن است كه پيش بيني مي شود در صورت آواربرداري كامل و نهايي منطقه تعداد كشته ها و زخمي ها به 22 هزار تن برسد .

دقايقي بعد وزير كشور كه براي سازماندهي امور امداد رساني به مصيبت زدگان بم دراين شهرستان حضور دارد در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه نزديك به 15هزار تن از جانباختگان فاجعه زلزله بم دفن شده اند گفت: احتمال دارد اين آمار از 20 هزار تن نيز فراتر برود.

همزمان با اين اظهارنظرها اطلاعيه رسمي وزارت كشور به خبرگزاريها بر ابهام مساله افزود . درتيتر اين اطلاعيه ( به شماره 13 / 50 / ت ) آمده است : اجساد 11 هزار تن از قربانيان زلزله بم به خاك سپرده شد .

در همين حال علي شفيعي فرمانداربم نيز در گفتگو با خبرنگاراعزامي مهر به اين شهرستان ، آخرين آمار كشته شدگان را 16 هزار و مجروحان را 10 هزار تن اعلام كرد .







هرچند مسوولان وزارت كشور بارها اعلام كرده اند كه دستيابي به آمار دقيق از تعداد كشته ها و مجروحان در بم بسيار مشكل است ؛ اما هماهنگي در ارائه آماري يكسان و قابل پذيرش از سوي اين وزارتخانه چندان غير ممكن به نظر نمي رسد .