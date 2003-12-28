سردار صفوي: سپاه آمادگي دارد در سريعترين زمان براي ساكنان بم خانه هاي پيش ساخته بسازد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به بم ، سردار صفوي در جمع خبرنگاران در بم افزود : اگر دولت زمين لازم براي ساختمان سازي مشخص كند سپاه با سيستم هاي پيشرفته اي كه براي ساخت خانه هاي پيش ساخته دارد كارخانه هايي را براي ساخت اين خانه ها درمنطقه ايجاد خواهد كرد.

وي همچنين درباره برنامه هايي كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سه روز كه ازوقوع زلزله مي گذرد اجرا كرد افزود : سپاه از دقايق اوليه براساس رسالت ديني و انقلابي كه دارد و با اولين دريافت خبر كه حدود 7 صبح روز جمعه بود در سطح منطقه كرمان براي لشكر 41 ثارا... و بسيج استان كرمان آماده باش اعلام كرد ، نخستين واحدهايي كه به منطقه رسيدند گردانهاي سازمان يافته و مجهز شده عاشورا و بدر و يگانهاي تيپهاي لشگر 41 ثارالله بودند.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ادامه داد : نيروي هوايي سپاه نيز با تعمير فرودگاه بم يك پايگاه هوايي و يك برج كنترل پرواز ايجاد و برق باند فرودگاه را نيز براي پروازهاي شبانه آماده كرد وتاهم اكنون يعني ساعت 5 بعد از ظهر روز يكشنبه 7دي 600 سوتي پرواز توسط هواپيماهاي مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي انجام شده است.

سردار صفوي كه در جمع خبرنگاران حاضر در بم سخن مي گفت همچنين افزود : نيروي هوايي سپاه بيش از 6 هزار مجروح تخليه شده را به استانهاي همجوار برده است و هم اكنون تقريبا انتقال مجروحان به حداقل رسيده و همانطور كه من بازديد كرده ام كمترين ميزان مجروح در فرودگاه باقي مانده است.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همچنين اظهار داشت : نيروي جمعي سپاه با فراخواني لشكرهاي استاني همجوار مثل تيپ الغدير يزد، تيپي سيستان و بلوچستان و استان خراسان، لشگر امام حسين از اصفهان شهر را به 6 منطقه تقسيم و براي هر منطقه 2 گردان مجهز آموزش ديده و سازمان يافته درنظرگرفتند تا با استفاده از تجهيزات بتوانند مجروحان و جسدها را از زير خاك در بياورند.

سردار صفوي افزود : بر اساس آخرين آمارها تا بحال با كمك مردمي كه از روستاهاي اطراف به شهر آمده اند 7 هزار جسد از زير آوار بيرون آورده شده است كه برخي از آنان در شهر دفن شده اند وحدود 100 تن نيز در قبرستان ها مشغول دفن اجساد هستند.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حضور روحانيون بسيجي را كه از قم آمده بودند بسيار موثر دانست و تاكيد كرد : نيروي مقاومت بسيج با استفاده از گردانهاي عاشورا كه حدود 5 الي 6 هزار نفر مي شدند و با روحيه خوب به كمك مردم آمدند.

سردار صفوي با تاكيد بر اينكه ايران كشوري زلزله خيز است گفت اين مسووليت دولت است كه سازوكاري لازم از نظر مسكن و شهرسازي ايجاد كند.

وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه آيا اجساد زيادي در زير آوار مانده است يا خير: گفت اين گونه نيست تقريبا آمارها مشخص است و مجروحين بيش از 8 هزار نفر از استان خارج شده اند و اكثر جنازه ها نيز از زير آور بيرون آورده شده است. سردار صفوي ادامه داد : يكي از مشكلات اساسي در كشور را نبودن آمارهاي دقيق دانست و گفت: ساخت قديمي بم حدود 80 تا 90 درصد تخريب شده است. ساختمانهاي تازه ساز كمتر آسيب ديده اند. و مركز زلزله بافت قديمي شهر بوده است .

سردار صفوي با تشكر از فداكاري مردم در امداد رساني به زلزله زدگان گفت : ما به وجود اين مردم افتخار مي كنيم ولي چون امكانات كم است از مردم تقاضا مي كنيم ديگر به منطقه نيايند چرا كه نيازي به نيروهاي جديد نيست فقط امكانات لازم را به منطقه بفرستند.