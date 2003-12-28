نيازهاي دارويي استان زلزله زده كرمان برطرف شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در پي وقوع زلزله در شهرستان بم شركت هاي پخش و توزيع دارو همكاري هاي مستمري با معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي داشته و اقدام به رفع نيازهاي دارويي اتان زلزله زده كرمان كردند.

بنا به اين گزارش، براي آينده نگري و شرايط خاص احتمالي در استان زلزله زده كرمان ، استان هاي اصفهان ، تهران و خراسان نسبت به ترميم و تكميل انبارهاي دارويي خود در كرمان اقدام كرده اند تا مشكلات احتمالي روزهاي آينده نيز برطرف شود.

گفتني است شركت هاي توليد مواد غذايي نيز در يك حركت انساني و بدون دستور و فقط به صرف يك درخواست ، كمك هاي خود از قبيل آب معدني ، كنسرو ، كمپوت ، نان خشك ، شكلات و 25 هزار قوطي شير خشك و ديگر نيازهاي غذايي را از طريق معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در اختيار دانشگاه علوم پزشكي استان كرمان قرار داده اند.