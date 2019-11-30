به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای متوالی برانکو ایوانکوویچ با سفیر ایران در زاگرب کرواسی به شایعات اخیر پیرامون حضور قریب الوقوع وی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران به عنوان جانشین مارک ویلموتس دامن زده است. با این حال پروفسور کروات در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به گفتگو با آقای صادق، سفیر ایران در کرواسی پیرامون باشگاه پرسپولیس اشاره کرده است.

سرمربی پیشین سرخپوشان پایتخت که توانست در طول چهار فصل متوالی، هفت جام برای این تیم بیاورد و پرسپولیس را برای نخستین بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا برساند طلب یک میلیون یورویی خود را از این باشگاه دریافت نکرد تا قید ادامه همکاری را بزند و از ایران برود.

برانکو ایوانکوویچ در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جلسات اخیر خود با سفیر ایران در زاگرب تنها به گفتن کلیات بسنده کرد و اظهار داشت: من دوستی صمیمانه و خوبی با ایشان دارم. ایرانی ها همیشه برای من عزیز هستند. همیشه و همه جا گفتم که ایران وطن دوم من است. آقای صادق هم یکی از بهترین دوستان ایرانی من بود که من برای برخی مسائل مربوط به خودم و باشگاه پرسپولیس صحبت هایی هم با او داشتم.

وی در پاسخ به این سوال که تعریف و تمجید اخیرتان از دیدار با سفیر ایران در زاگرب نشانه ای از تسویه حساب باشگاه پرسپولیس با شما دارد تصریح کرد: نه؛ هنوز نه! هیچ پولی بابت طلب هایم از پرسپولیس نگرفته ام.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره احتمال حضور روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران به عنوان جانشین مارک ویلموتس به خبرنگار مهر گفت: من در این باره چیزی نمی‌دانم.

برانکو در حالی همچنان از پرداختن به اصل ماجرا طفره می رود که گفته می شود صحبت های اولیه وی با مسئولان وزارت ورزش از طریق سفیر به خوبی پیش رفته است و حالا منتظر برآورده شدن شروط خود برای توافق نهایی است.