تئاتر خیابانی تریبونی مطلوب برای بیان مباحث اجتماعی است

فخرالسادات خامسی هامانه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنر، زبان مطلوبی برای آموزش است، اظهار داشت: زبان هنر به طور عام و تئاتر به طور خاص و تئاتر خیابانی به طور خاصتر به دلیل طیف وسیع مخاطب می‌تواند تریبون مطلوبی برای بیان مباحث اجتماعی باشد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی چتر زندگی برای سومین سال متوالی در یزد ادامه داد: خوشبختانه در دومین دوره جشنواره شاهد استقبال خوبی از جشنواره بودیم و ملی بودن جشنواره کمک کرد تا شاهد افزایش تبادل تجربه در حوزه آسیب های اجتماعی و خانواده از سوی استانهای مختلف از منظر نگرش به موضوعات مطرح شده باشیم.

خامسی هامانه با اشاره به اینکه نگاه به مقوله های اجتماعی در استان های مختلف متفاوت است، تصریح کرد: لازم است برگزار کنندگان جشنواره با تحلیل و ارزیابی از دوره های گذشته حوزه های مغفول مانده در حوزه خانواده را شناسایی و به محور های جشنواره های بعدی اضافه کنند.

وی تاکید کرد: استفاده از هنر تئاتر خیابانی و تولید اثر با موضوعاتی از قبیل زنان، اعتیاد و خودکشی می تواند نقش بسزایی در آگاه سازی عمومی جامعه ایفا کند که خوشبختانه این فرایند در استان یزد با کمک همه ارگانهای فرهنگی و اجتماعی آغاز شده است.

خامسی با اشاره به اینکه محور های تعریف شده در اینگونه جشنواره ها بسیار حائز اهمیت است، تاکید کرد: ارتباط گسترده هنر با حوزه های علمی و دانشگاهی عاملی است که می‌تواند به تاثیر گذاری بیشتر کمک کند و این مهم می تواند به عنوان یکی از بخش های جشنواره در سال های بعد دیده شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با بیان اینکه لازم است متولیان برگزاری جشنواره چتر زندگی قبل از ارائه فراخوان به موضوعات و اولویت های استان در حوزه خانواده و آسیب های اجتماعی توجه داشته باشند، عنوان کرد: هم افزایی نهاد های مختلف در این حوزه می تواند به هرچه بهتر برگزار شدن اینگونه جشنواره ها کمک کند و خوشبختانه این مهم در استان در حال رخ دادن است.

خامسی هامانه رسیدن به گفتمان مشترک در حوزه آسیب های اجتماعی و پیوند آن با هنر را ضروری مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می کنم در تیم داوران جشنواره چتر زندگی یک متخصص حوزه خانواده از رشته های روانشناسی یا جامعه شناسی عضویت داشته باشد چراکه وقتی تئاتر زبان موضوعات اجتماعی می شود، لازم است از نگاه اجتماعی هم مورد ارزیابی قرار بگیرد تا داوری ها صرفا جنبه هنری نداشته باشد.