۹ آذر ۱۳۹۸، ۹:۵۹

مشاور شهردار سمنان:

۱۹۰نفر در رقابت‌های بومی محلی بانوان سمنان شرکت کردند

سمنان - مشاور شهردار سمنان گفت: جشنواره بازی‌های بومی محلی ویژه بانوان این شهر با حضور ۱۹۰ شرکت‌کننده در شش رشته انفرادی و سه رشته گروهی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری سمنان، سمیه قاسمی بابیان اینکه جشنواره بازی‌های بومی محلی ویژه بانوان شهر با حضور ۱۹۰ شرکت‌کننده در شش رشته به‌صورت انفرادی و سه رشته به‌صورت گروهی در کانون دامغانیان سمنان برگزار شد، تأکید کرد: در پایان این جشنواره یک‌روزه که  به مناسبت چهلمین سال تشکیل بسیج برگزار شد نفرات برتر تقدیر شدند.

وی افزود: در رشته دال پلان فاطمه سادات کیا در رشته حمل گونی، یاسمن قاضی نژاد در رشته حلقه بازی مادر و کودک، حبیبه مصطفایی(مادر) و  مهینا سرایلو(فرزند) در رده نخست قرار گرفتند.

مشاور شهردار سمنان گفت: در لی‌لی برایتونیک آیناز منیری اول شد و النا پهلوان بر سکوی دوم ایستاد در هفت‌سنگ مهارتی در بخش بزرگ‌سالان معصومه طالب قهرمان شد و در بخش کودکان محمدطاها عبداللهی مقام برتر را به دست آورد. در رشته جذاب یک قل دوقل هم هاجر حیدریان و صدیقه جعفریان با غلبه بر حریفان برتر شدند.

قاسمی بیان کرد: این جشنواره با مشارکت امور بانوان شهرداری، هیئت ورزش روستایی و بازی‌هایی بومی محلی شهرستان، پایگاه‌های بسیج شهر و کانون دامغانیان برگزار شد.

کد خبر 4784248

