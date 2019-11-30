به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری سمنان، سمیه قاسمی بابیان اینکه جشنواره بازی‌های بومی محلی ویژه بانوان شهر با حضور ۱۹۰ شرکت‌کننده در شش رشته به‌صورت انفرادی و سه رشته به‌صورت گروهی در کانون دامغانیان سمنان برگزار شد، تأکید کرد: در پایان این جشنواره یک‌روزه که به مناسبت چهلمین سال تشکیل بسیج برگزار شد نفرات برتر تقدیر شدند.

وی افزود: در رشته دال پلان فاطمه سادات کیا در رشته حمل گونی، یاسمن قاضی نژاد در رشته حلقه بازی مادر و کودک، حبیبه مصطفایی(مادر) و مهینا سرایلو(فرزند) در رده نخست قرار گرفتند.

مشاور شهردار سمنان گفت: در لی‌لی برایتونیک آیناز منیری اول شد و النا پهلوان بر سکوی دوم ایستاد در هفت‌سنگ مهارتی در بخش بزرگ‌سالان معصومه طالب قهرمان شد و در بخش کودکان محمدطاها عبداللهی مقام برتر را به دست آورد. در رشته جذاب یک قل دوقل هم هاجر حیدریان و صدیقه جعفریان با غلبه بر حریفان برتر شدند.

قاسمی بیان کرد: این جشنواره با مشارکت امور بانوان شهرداری، هیئت ورزش روستایی و بازی‌هایی بومی محلی شهرستان، پایگاه‌های بسیج شهر و کانون دامغانیان برگزار شد.