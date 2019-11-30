پنج توصیه غذایی مهم در روزهای آلوده هوا

خبرگزاری مهر؛گروه سلامت_فاطمه میرزا جعفری: این روزها آلودگی هوا و مشکلات ناشی از آن گریبان گیر همه افراد شده است؛ تغذیه مناسب یکی از مواردی است که لزوم اجرای آن می تواند از ابتلا به بسیاری از بیماری ها جلوگیری کند.

آلودگی هوا این روزها می تواند در کوتاه مدت مشکلاتی از جمله سر درد، حساسیت های بینی چشم، گلو و مشکلات تنفسی، حساسیت های پوستی را منجر می شود. اما مشکلات ناشی از آلودگی هوا در بلند مدت شامل مشکلات عصبی، بیماری های قلبی و تنفسی و حتی سرطان ها می شود.گفتنی است؛ زنان باردار، کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و افرادی که در محیط های بیرون کار می کنند در معرض خطرات بیشتری ناشی از آلودگی هوا هستند.



چه کارهایی باید انجام دهیم

در مواجهه با آلودگی هوا ابتدا باید اقداماتی را انجام دهیم اقداماتی که می تواند از آسیب پذیری بیشتر ما در مقابل آلودگی هوا جلوگیری کند از جمله این اقدامات در ابتدا این است که باید در منزل بمانید، در صورت هر گونه اجبار برای حضور در محیط های خارج از منزل از ماسک استفاده کنید،درها و پنجره ها را بسته نگه دارید.



توصیه های مهم تغذیه ای در روزهای آلوده

سید علی کشاورز، متخصص تغذیه در خصوص تغذیه مناسب در روزهای آلوده با تاکید بر خارج نشدن از منزل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: از مهمترین مواد غذایی که می توان جهت مقابله با آلودگی هوا مصرف کرد می توان میوه ها را نام برد چراکه میوه ها به دلیل بهره مندی از رنگ دانه های بی شمار و انواع ویتامین ها می توانند سموم و آلودگی ها را خنثی کرده و از آسیب های ناشی از آلودگی هوا جلوگیری کنند.

این متخصص تغذیه با اشاره به لزوم مصرف لبنیات اظهار داشت: استفاده از لبنیات به خصوص شیر به صورتی که یک لیوان در صبح و شب مصرف شود می تواند کمک بسیاری در جلوگیری از آسیب های آلودگی هوا داشته باشد.

وی در ادامه بیان کرد: استفاده از سبزی هایی با برگ های تیره به سبب وجود آنتی اکسیدان ها مانند کلم بروکلی، گل کلم، برگ کلم و یا نارنجی رنگ مانند هویج اثرات بسیار مفیدی دارد، همچنین استفاده از مواد غذایی مانند سیر، پیاز، فلفل، گوجه فرنگی،ماهی، روغن زیتون،آجیل نیز مفید واقع می شود.

کشاورز در خصوص افرادی که از سبزیجات و یا میوه های کمتری مصرف می کنند گفت: افرادی که به هر دلیل از میوه و یا سبزیجات کمتری مصرف می کنند می توانند برای کم کردن آسیب های ناشی از آلودگی هوا از دو ویتامین c و E به صورت قرص استفاده کنند.

وی با تاکید بر پرهیز از مصرف هر گونه غذای سرخ کردنی گفت: افراد باید توجه کنند که در این روزها به سبب آلودگی هوا از غذاهای سرخ کردنی و فست فود استفاده نکنند و بیشتر غذاها به صورت بخارپز و یا آب پز باشد.

کشاورز در آخر در خصوص تغذیه کودکان در این روزها نیز بیان کرد: بهترین تغذیه برای کودکان زیر دوسال در این روزها شیر مادر، قطره آهن و ویتامین C است و برای کودکان بالای ۶ سال استفاده میوه و آب میوه ها در کنار تغذیه سالم توصیه می شود.

