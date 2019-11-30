۹ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۹

مسابقات قرآنی کارکنان نیروی زمینی ارتش به میزبانی فارس پایان یافت

شیراز- رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۵۵ هوابرد گفت: اختتامیه سی ونهمین دوره مسابقات قرآنی نیروی زمینی ارتش استان های فارس، اصفهان، کرمان و سیستان و بلوچستان درشیراز برگزار شد.

حجت الله عباس برهانی نسب در مورد این مراسم  به خبرنگار مهر گفت: سی و نهمین دوره مسابقات قرانی کارکنان ارتش ویژه کارکنان پایور و وظیفه از تاریخ ۷تا ۹آذر ماه  درشیراز برگزار شد و ۲۵۰شرکت کننده دراین مسابقات شرکت کردند.

وی در ادامه گفت: این مسابقات در رشته های حفظ کل قران کریم، حفظ یک جزء تا پنج جزء، ۱۰ جزء تا ۱۵ جزء، ۲۰ جزء تا ۲۵ جزء و در رشته های اذان، ترتیل، قرائت و مفاهیم  برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۵۵ هوابرد درپایان گفت: نفرات منتخب این مسابقات  باحضور حجت الاسلام شعبانعلی صالحی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش معرفی خواهند شد.

