مسابقات قرآنی کارکنان نیروی زمینی ارتش به میزبانی فارس پایان یافت

حجت الله عباس برهانی نسب در مورد این مراسم به خبرنگار مهر گفت: سی و نهمین دوره مسابقات قرانی کارکنان ارتش ویژه کارکنان پایور و وظیفه از تاریخ ۷تا ۹آذر ماه درشیراز برگزار شد و ۲۵۰شرکت کننده دراین مسابقات شرکت کردند.

وی در ادامه گفت: این مسابقات در رشته های حفظ کل قران کریم، حفظ یک جزء تا پنج جزء، ۱۰ جزء تا ۱۵ جزء، ۲۰ جزء تا ۲۵ جزء و در رشته های اذان، ترتیل، قرائت و مفاهیم برگزار شد.

رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۵۵ هوابرد درپایان گفت: نفرات منتخب این مسابقات باحضور حجت الاسلام شعبانعلی صالحی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش معرفی خواهند شد.