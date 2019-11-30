۹ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲

رییس سازمان بسیج حقوقدانان کرمانشاه:

مبارزه با فساد مهمترین مصداق حفظ حقوق عامه است

کرمانشاه_ رییس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه مبارزه با فساد را مهمترین مصداق حفظ حقوق عامه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بهرامی پور صبح امروز در همایش ملی نقش حقوقدانان در حفظ حقوق عامه در گام دوم انقلاب اظهار داشت: مبارزه با فساد و عدالت خواهی یکی از مهمترین مصادیق حفظ حقوق عامه است.

وی بیان داشت: حقوقدانان بسیجی تمام تلاش خود را برای این مهم به کار خواهند گرفت تا در حفظ حقوق عامه در جامعه نقش آفرین باشند.

رییس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه گفت: اعتماد عمومی یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است و حفظ این دستاوردها وظیفه همه آحاد جامعه است.

بهرامی پور تصریح کرد: هرکس که بخواهد این اصل اعتماد عمومی را خدشه دار کند حقوقدانان بسیجی وظیفه دارند به این امر ورود کنند.

وی بر رعایت و حفظ حقوق عامه توسط دستگاه ها و نهادهای مربوطه تاکید کرد.

رییس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه گفت: یکی از مصادیق این مهم مبارزه با فساد است که ریاست دستگاه قضا با روحیه انقلابی و ایثارگری آن را آغاز کرده اند.

بهرامی پور گفت: در استان کرمانشاه نیز با مدیریت بسیجی و ایثارگرانه جدید دستگاه قضایی، عدالت گستری و مبارزه با فساد با جدیت پیگیری می شود.

کد خبر 4784395

