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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۱۹

مركز اطلاع رساني ناجا اعلام كرد :

كشف يك تن و 200 كيلو گرم انواع مواد مخدر در كرمان

مامورين مبارزه با مواد مخدر استان كرمان در يك عمليات كمين با قاچاقچيان مسلح درگير شدند و ضمن به هلاكت رساندن يكي از اشرار منطقه ماهان 3 قاچاقچي ديگر را دستگير كردند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاع رساني ناجا در اين عمليات 300 كيلو گرم مواد مخدر ، سه قبضه اسلحه كلاشينكف ، 60 تير فشنگ جنگي ، 2 دستگاه خود رو ، يك دستگاه تلفن ماهواره اي ، و 2 دستگاه تلفن همراه كشف و ضبط شد .

در همين گزارش آمده است ، ماموران انتظامي استان كرمان در سه مرحله عمليات اطلاعاتي و انتظامي موفق شدند مقدار 900 كيلو گرم انواع مواد مخدر ، 4 قبضه اسلحه ، 11 دستگاه خود رو و 5 دستگاه موتور سيكلت را كشف و ضبط تمايند . كه در اين رابطه 47 نفر دستگير شدند .

مركز اطلاع رساني ناجا همچنين گزارش داد: ماموران مبارزه با مواد مخدر اهواز نيزموفق شدند در يك معامله صوري مقدار 60 كيلو گرم حشيش را به همراه يك زن قاچاقچي و دو واسطه دستگير كنند .

کد مطلب 47845

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