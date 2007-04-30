نخستین دوره رقابتهای لیگ دوچرخه سواری پیست از چهارشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرنگارمهر، بعد از برگزاری اولین دوره لیگ برتر در رشته های استقامت جاده فدراسیون دوچرخه سواری قصد دارد به منظورآماده سازی تیمها نخستین دوره رقابتهای لیگ برتر دوچرخه سواری را در رشته پیست و سرعت برگزارنماید.

پس از افتتاح پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی درسوم خردادماه سال گذشته و با نظر کمیته فنی به منظور آشنایی تیمها و شناسایی نیازهای این رشته درتمام کشور برگزاری این مسابقات در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در دستور کار فدراسیون قرار گرفت.

این مسابقات از روز دوازدهم اردیبهشت ماه به مدت چهار روز در رشته های 3 و 4 کیلومتر انفرادی، کایرین، اسکراچ و دور حذفی انجام خواهد شد.