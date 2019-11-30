پلیس انگلیس هویت عامل حمله تروریستی «لاندن بریج» را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، پلیس انگلیس امروز شنبه هویت مهاجمی را که روز گذشته به عابران در ضلع شمالی پل لندن (لاندن بریج) حمله کرد را اعلام کرد.

به گفته پلیس، عامل این حملۀ «تروریستی» فردی ۲۸ ساله به نام عثمان خان بوده که اصالتی پاکستانی داشته است.

«نیل باسو» افسر ارشد پلیس ضدتروریسم انگلیس در این خصوص در بیانیه‌ای اعلام کرد: مهاجم که فردی شناخته شده برای نیروهای پلیس است در سال ۲۰۱۲ میلادی به دلیل ارتکاب جرایم تروریستی محکوم شده بود... او در دسامبر سال ۲۰۱۸ به طور مشروط از زندان آزاد شد. تحقیقات برای یافتن دلایل اقدام او به این حمله ادامه دارد.

به گفته پلیس، مظنون یک جلیقه انفجاری هم بر تن داشت که بعدا مشخص شد جعلی است.

بنا بر اعلام رسانه‌های بریتانیا، عثمان خان که قصد بمب‌ گذاری در بورس اوراق بهادار لندن در سال ۲۰۱۰ میلادی با الهام گرفتن از حملات القاعده را داشت، از سوی دادگاه به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. طبق رای دادگاه او باید دست‌کم ۸ سال از مدت محکومیت خود را در زندان می‌گذراند و به این ترتیب سال گذشته پس از پایان این دوران، بطور مشروط از زندان آزاد شد.

بنا بر اعلام رسانه‌های بریتانیا از جمله پیش شرط های آزادی او، استفاده از مچ‌بند الکترونییکی بوده است.

گفتنی است، در روز حادثه جمعه ۲۹ نوامبر، مهاجم درست قبل از ساعت ۲ بعد از ظهر به محل حادثه رفته و به افرادی که در نزدیکی پل لندن (لاندن بریج) حضور داشتند حمله کرده است.

به گفته پلیس علاوه بر زن و مردی که در این حادثه کشته شدند، ۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند که همچنان در بیمارستان به سر می‌برند.

مهاجم درنهایت در محل حادثه به ضرب گلوله پلیس کشته شد.