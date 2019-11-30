پلیس انگلیس هویت عامل حمله تروریستی «لاندن بریج» را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، پلیس انگلیس امروز شنبه هویت مهاجمی را که روز گذشته به عابران در ضلع شمالی پل لندن (لاندن بریج) حمله کرد را اعلام کرد.
به گفته پلیس، عامل این حملۀ «تروریستی» فردی ۲۸ ساله به نام عثمان خان بوده که اصالتی پاکستانی داشته است.
به گفته پلیس، مظنون یک جلیقه انفجاری هم بر تن داشت که بعدا مشخص شد جعلی است.
بنا بر اعلام رسانههای بریتانیا، عثمان خان که قصد بمب گذاری در بورس اوراق بهادار لندن در سال ۲۰۱۰ میلادی با الهام گرفتن از حملات القاعده را داشت، از سوی دادگاه به ۱۶ سال زندان محکوم شده بود. طبق رای دادگاه او باید دستکم ۸ سال از مدت محکومیت خود را در زندان میگذراند و به این ترتیب سال گذشته پس از پایان این دوران، بطور مشروط از زندان آزاد شد.
بنا بر اعلام رسانههای بریتانیا از جمله پیش شرط های آزادی او، استفاده از مچبند الکترونییکی بوده است.
به گفته پلیس علاوه بر زن و مردی که در این حادثه کشته شدند، ۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند که همچنان در بیمارستان به سر میبرند.
مهاجم درنهایت در محل حادثه به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
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