ابومسلم به مصاف نماينده فوتبال تركمنستان مي رود

باشگاه ابومسلم خراسان باصدور بيانيه اي همگام با سايرنهادهاي ورزشي ايران اين فاجعه بزرگ انساني را به مردم ايران و بازماندگان كشته شدگان زلزله بم تسليت گفت.

دراين بيانيه آمده است:" باوراينكه درصبحگاه روزجمعه تعداد زيادي ازهموطنان خود را ازدست داده ايم خيلي سخت است، اما با تقديرالهي نمي توان مبارزه كرد. اين باشگاه درراستاي كمك رساني به مردم داغديده بم اقدامات لازم را دراسرع وقت انجام داده ومديريت باشگاه ابومسلم به همراه كادرفني وبازيكنان اين تيم ضمن اهداي كمكهاي نقدي وغيرنقدي خود به پايگاه هاي امدادرساني ملي طي روزهاي آينده درمحل پايگاه هاي مستقردرشهرستان مشهد حاضرخواهند شد تا مردم را بيش ازپيش براي كمك به آسيب ديدگان بم تشويق كنند.

درادامه اين بيانيه آمده است:" بازيكنان ابومسلم به مدت سه روزتمام فعاليتهاي خود را معطوف اين مساله خواهند كرد تا توانسته باشند، كمكهاي ناچيزخود را به آسيب ديدگان بم اهداء كنند. ضمن آنكه تيم ابومسلم روزجمعه آينده درصورت توافق به مصاف يكي ازتيمهاي كوپتداق يا نيسا تركمنستان خواهد رفت كه عوايد آن نيزبه زلزله زدگان بم اختصاص مي يابد.

لازم به يادآوري است: كليه بازيكنان ابومسلم به صورت دسته جمعي دريكي ازپايگاههاي انتقال خون حاضر وخون خود را به مجروحين ومصدومين اين فاجعه ملي اهداء مي كنند.