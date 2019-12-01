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۱۰ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۷

«عیش و نیستی» به مهرگان رسید/ ماجرای سوءتفاهم یک نویسنده

«عیش و نیستی» به مهرگان رسید/ ماجرای سوءتفاهم یک نویسنده

نمایش «عیش و نیستی» به قلم تیری مونیه و با طراحی و کارگردانی جابر حسینی در سالن شماره ۲ خانه نمایش مهرگان از سوم تا نوزدهم آذر روی صحنه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «عیش و نیستی» به قلم تیری مونیه و با طراحی و کارگردانی جابر حسینی در سالن شماره ۲ خانه نمایش مهرگان از سوم تا نوزدهم آذر روی صحنه خواهد بود.

این اثر یک کمدی تلخ است و داستان نویسنده ای را روایت می کند که دچار سوتفاهمی شده و درگیر اتفاقاتی در زندگی اش می‌شود.

سایر عوامل  نمایش «عیش و نیستی» عبارتند از نویسنده: تیری مونیه، مترجم: ابوالحسن نجفی، طراح و کارگردان: جابر حسینی، بازیگران به ترتیب ورود به صحنه: مجتبی مجیدی، میترا ثاراللهی، زهرا زرگر، مهسا پوره، سهیل جمشیدی، حمیدرضا دولت آبادی، جابر حسینی، دستیار کارگردان: پرستو بازیار، منشی صحنه: مهشید صدری، طراح گریم: زهرا رضایی، دستیار گریم: ‌مهتاب خدایاری، موسیقی Vintage Comedy، طراح پوستر، عکاس و ساخت تیزر: امیر کشاورز، مدیر تبلیغات و روابط عمومی: سهیل جمشیدی ( گروه هنری زیرو).

علاقه مندان می توانند جهت تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 4785276
آروین موذن زاده

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