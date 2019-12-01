برخورد با تبلیغات نامتعارف کاندیداهای مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قاسم‌نژاد صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پیش بینی برپایی دو هزار و ۵۶۰ شعبه اخذ رأی در استان گیلان، اظهار کرد: ۳۰ هزار نفر نیز در قالب اعضای شعبه اخذ رأی، بازرسی، نیروی انتظامی، نماینده فرماندار و نماینده بخشدار در استان گیلان وظیفه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم برعهده دارند.

وی با بیان اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۶ شهرستان و ۲۷ بخش گیلان برگزار خواهد شد، افزود: بر اساس تصمیمات وزارت کشور امسال احراز صلاحیت رأی دهندگان به صورت الکترونیکی انجام شد و تمام تمهیدات لازم در این زمینه پیش بینی شده است.

رئیس ستاد انتخابات گیلان در ادامه با اشاره به اینکه داوطلبان بعد از تأیید صلاحیت نهایی هشت روز برای تبلیغات و معرفی خود و عملکردشان فرصت دارند، گفت: این تبلیغات یک روز قبل از انتخابات به پایان خواهد رسید.

وی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات انتخابات از سوی داوطلبان، تصریح کرد: داوطلبان باید اصول تبلیغاتی و انتخاباتی را رعایت کنند و از عدم تخریب سایر رقبا، خرید آرا، تهدید افراد جدا خودداری کنند.

قاسم‌نژاد با اشاره به اینکه کاندیدا نباید از عکس‌ها و بنرهای در اندازه‌های غیر متعارف استفاده کنند، گفت: کمیته امحای ستاد انتخابات استان گیلان این موارد را رصد و برخورد لازم را انجام می دهند.

وی در ادامه همچنین از داطلبان نهایی انتخابات مجلس خواست در تبلیغات خود در زمان مقرر از هر گونه تحرکات قومیتی، ایجاد درگیری و تنش جدا خودداری کنند، ادامه داد: هیئت‌های اجرایی فعالیت کاندیداها را کاملا رصد می‌کند.

رئیس ستاد انتخابات گیلان با بیان اینکه کمیته پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی نیز تشکیل و از طریق قوه قضائیه این تمام تحرکات داوطلبان را رصد می کند، افزود: ثبت نام از داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ عصر امروز با پیام وزیر کشور آغاز شده و تا روز ۱۶ آذر ماه نیز ادامه دارد.