مسعود بارزاني: اعراب نبايد موضع مخالف در مقابل حقوق اكراد اتخاذ كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، مسعود بارزاني در ديدار با هيات اعزامي اتحاديه عرب اين درخواست را مطرح كرد .

به نوشته روزنامه التاخي سخنگوي حزب دموكرات كردستان ، بارزاني كه درمراسم استقبال از هيات اتحاديه عرب به رياست احمد بن حلي سخن مي گفت ، افزود: اكراد مي خواهند در دولت جديد عراق در كنار اعراب زندگي كنند و در اين دولت جديد مشاركت كنند، لذا ضرورت دارد كه برادران عرب اين حقيقت را رعايت كرده و موضع منفي در مقابل حقوق اكراد اتخاذ نكنند ، زيرا كرد ها و اعراب هم پيمان هستند نه دشمن يكديگر.

بارزاني افزود: عراق آينده بايد عراقي به دور از سياست هاي گذشته اي باشد كه توسط رژيم مخلوع صدام انجام مي شد و آنچه ملت كرد مي خواهد اتحاد بر اساس همزيستي اختياري است نه بر اساس خشونت و تحميل اقليت بر اكثريت .

وي گفت: ملت كرد در طول 12 سال گذشته تحت سايه تجربه دموكراتيك زندگي كرده اند و آنچه اكنون مي خواهند اتحاد دلخواهي در چارچوب عراق دموكراتيك فدرالي چند حزبي است كه اكراد از حق مساوات با ملت عربي برخوردار شوند نه به عنوان شهروند درجه دوم .

هيات اعزامي اتحاديه عرب شنبه ضمن بازديد از شهر سليمانيه در شمال عراق با شماري از مسوولان اتحاديه ميهني كردستان ديدار كرد.

احمد بن حلي رئيس اين هيات در مورد فدرالي بودن عراق گفت كه عراقي ها تنها كساني هستند كه شكل و ماهيت حكومت آينده خود را تعيين خواهند كرد.



