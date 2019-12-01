آغاز همایش بازرگانی ایران و اوراسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور آقای رضا اردکانیان وزیر نیرو و رئیس کمیسیون‌های مشترک همکاری تجاری و اقتصادی ایران با روسیه و ارمنستان، مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، آقای آکماتوف و خانم نیکیشینا وزرای تجارت کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین اعضای اتاق بازرگانی ایران و بازرگانان و صادر کنندگان ایرانی در سالن ایران مرکز نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد.

معرفی موافقتنامه تجاری اوراسیا و ظرفیت بازار اوراسیا و تشریح حقوق تجار در این موافقتنامه از جمله برنامه‌های این همایش است.

همچنین در پنل اوراسیا آقای آکماتوف وزیر گمرک اتحادیه اقتصادی اوراسیا، خانم نیکیشینا وزیر تجارت کمیسیون اقتصادی اوراسیا، نمایندگانی از گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان توسعه تجارت ایران جزئیات عضویت ایران در این اتحادیه را تشریح خواهند کرد.

در ۷ ماه نخست امسال صادرات ایران به کشورهای عضو اوراسیا با ۵۲ درصد رشد به ۴۹۰ میلیون دلار رسید و واردات ایران از اعضای این اتحادیه با ۳ درصد کاهش از ۷۹۲ به ۷۶۸ میلیون دلار رسید.

سهم ایران از کل حجم تجارت اوراسیا ۳ دهم درصد و سهم اوراسیا از کل تجارت ایران با جهان ۲ درصد است که با امضای قرارداد موقت تجارت آزاد ایران با اوراسیا دو طرف در تلاش برای ارتقای این سهم هستند.

