امیدوارم جام آلانز میدان با کیفیتی باشد/ نمره قبولی مسافران مسکو

ابراهیم مهربان همزمان با آغاز اردوی آماده سازی تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان برای حضور در جام آلانز روسیه به خبرنگار مهر گفت: به هر حال تورنمنت‌هایی که در روسیه برگزار می شود اکثرا از سطح کمی و کیفی خوبی برخوردار است و طبیعتا کشتی‌گیران عنوان داری در این مسابقات حضور دارند. جام آلانز هم با همین دیدگاه می‌تواند تورنمنت مطلوبی برای آزادکاران ما باشد و کادر فنی بتواند نفرات اعزامی را به خوبی محک بزند.

وی تصریح کرد: اردوی کوتاه مدتی برای نفرات اعزامی به روسیه در نظر گرفته شده که از روز گذشته استارت خورد و تا زمان اعزام تیم ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه دو آزادکار دیگر ما هم طی روزهای گذشته در مسابقات جایزه بزرگ مسکو حضور داشتند و توانستند با مدال از این میدان خارج شوند.

مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان ادامه داد: بذری و محمدیان به عنوان آزادکاران اعزامی به روسیه توانستند با دو مدال نقره و برنز به کار خود خاتمه دهند. با توجه به سطح مسابقات و کشتی های برگزار شده می توان به این نفرات نمره قبولی داد. ضمن اینکه غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی هم این آزادکاران را در مسکو همراهی می کرد که به خوبی توانسته عملکرد این بچه‌ها را در مصاف با رقبای خود آنالیز کند.

مهربان به عدم حضور محسن کاوه در کنار تیم اعزامی به جام آلانز اشاره کرد و گفت: پیش از این قرار بود مدیرفنی تیم های ملی هم در کنار آزادکاران منتخب به قفقاز اعزام شود اما با توجه به تداخل زمان برگزاری انتخابی جام تختی و اهمیت حضور مدیرفنی در این مسابقات، محسن کاوه تصمیم گرفت تیم اعزامی به روسیه را همراهی نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام آلانز روز ۱۴ آذرماه در قفقاز روسیه برگزار می شود. بر این اساس علیرضا سرلک در وزن ۵۷ کیلوگرم، مجید داستان در وزن ۶۱ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی و مرتضی قیاسی در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمدجواد ابراهیمی در وزن ۹۲ کیلوگرم، عباس فروتن در وزن ۹۷ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به عنوان تیم منتخب ایران در این مسابقات حضور خواهند یافت.