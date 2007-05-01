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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۲۲

از سوی پژوهشکده باقرالعلوم؛

برنامه نشستهای "تمایلات دینی نوجوانان و جوانان" اعلام شد

برنامه سلسله نشستهای علمی بررسی تمایلات دینی جوانان و نوجوانان طی روزهای 24 و 30 اردیبهشت ماه در پژوهشکده باقر العلوم برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست از سلسله نشستهای علمی بررسی تمایلات دینی جوانان و نوجوانان تحت عنوان " بررسی نظریه های عمده جامعه شناسی، روانشناسی و اسلامی تبیین کننده تمایلات دینی جوانان و نوجوانان" با سخنرانی دکتر حسین ابوالحسن تنهایی از دانشگاه آزاد اسلامی مرکز در رشته جامعه شناسی ساعت 9 صبح روز 24 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

سومین نشست از این مجموعه سخنرانی ها با عنوان " انواع دینداری در میان دانشجویان" با سخنرانی استادی از دانشگاه امام حسین در رشته جامعه شناسی ساعت 10 صبح روز 30 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

این نشستها به صورت مشترک از سوی پژوهشکده باقر العلوم و مرکز تحقیقات اجتماعی کندو کاو، در سال اجتماعات پژوهشکده باقرالعلوم  واقع در میدان فلسطین جنب راهنمایی و رانندگی برگزار می شود.

کد مطلب 478546

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