  1. بین الملل
  2. سایر
۷ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۲۸

«خبر تكميلي» : شمار تلفات حمله انتحاري در كابل به شش تن رسيد

مقامات افغاني امروز اعلام كردند : شمار تلفات حمله انتحاري امروز كه در نزديكي فرودگاه بين المللي كابل روي داد به شش تن رسيد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك فرد مظنون كه مواد منفحره به خود بسته بود پس از آنكه ماموران اطلاعاتي او را متوقف كردند  خود را مواد انفجاري همراه خود را منفجر كرد كه به كشته شدن رئيس هيئت مديره اطلاعات افغانستان و چهارتن از محافظان او منجر شد  .
بنابر اين گزارش با كشته شدن فرد مظنون در مجموع شمار تلفات اين حمله انتحاري به شش تن رسيد.  

کد مطلب 47855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها