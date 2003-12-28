«خبر تكميلي» : شمار تلفات حمله انتحاري در كابل به شش تن رسيد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، يك فرد مظنون كه مواد منفحره به خود بسته بود پس از آنكه ماموران اطلاعاتي او را متوقف كردند خود را مواد انفجاري همراه خود را منفجر كرد كه به كشته شدن رئيس هيئت مديره اطلاعات افغانستان و چهارتن از محافظان او منجر شد .

بنابر اين گزارش با كشته شدن فرد مظنون در مجموع شمار تلفات اين حمله انتحاري به شش تن رسيد.