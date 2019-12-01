شرایط مطلوبی برای برگزاری انتخابات در جنوب استان بوشهر فراهم است

سید علی پاک‌نژاد در حاشیه بازدید از ‌روند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کنگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام نامزدهای مجلس یازدهم در این حوزه انتخابیه از امروز دهم آذرماه همزمان با سراسر کشور در حوزه انتخابیه کنگان آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح روز دهم آذرماه جاری با دستور وزیر کشور آغاز شد و به مدت یک هفته نیز ادامه دارد.

فرماندار شهرستان کنگان افزود: کار ثبت‌نام در فقط در فرمانداری کنگان مرکز حوزه انتخابیه چهار شهرستان کنگان، دیر، جم و عسلویه انجام می‌شود.

پاک‌نژاد تصریح کرد: در انتخابات برای اجرای قانون با کسی تعارف نداریم و با تخلفات برخورد می‌کنیم، در عین توصیه به نشاط برگزاری انتخابات پرشور در چارچوب قانون مد نظر ما است.

فرماندار شهرستان کنگان گفت: ستاد انتخاباتی به منظور تکریم داوطلبان تشکیل می‌شود و با تشکیل ستاد سعی می‌کنیم رسمیت انتخابات را رقم بزنیم.

پاک‌نژاد گفت: منشور اخلاقی داوطلبین تهیه شده و در ستاد انتخاباتی قرار داده شده است و تلاش می‌کنیم با رعایت حریم قانونی در خدمت داوطلبان باشیم.

وی اظهار داشت: نامزدهای انتخاباتی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌توانند از طریق مرکز حوزه انتخابی خود و یا از طریق وزارت کشور در مدت زمان تعیین شده ثبت‌نام کنند و متقاضیان خارج از کشور نیز باید ثبت‌نام خود را از طریق سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی انجام دهند.

پاک‌نژاد خاطرنشان کرد: به‌هیچ‌وجه مرعوب هیچ جریانی نمی‌شویم، همچنین از نظر امنیتی، تجهیزات و مسائل اجرایی مشکلی وجود ندارد و با تجهیزات کامل آمادگی برگزاری انتخابات را در حوزه های انتخابیه کنگان، دیر، جم و عسلویه را داریم.