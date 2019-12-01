به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شهرام رضایی در این باره گفت: به‌طور میانگین روزانه ۷۰ تا ۸۰ هزار درخواست کارت سوخت سوخت المثنی ثبت می‌شود، این در حالی است که تا پیش از اعلام سهمیه‌بندی بنزین با وجود تاکیدهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی روزانه ۵ هزار درخواست در سامانه ثبت می‌شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای روز جمعه (۲۴ آبان‌ماه) تا روز شنبه (۹ آذرماه) نزدیک به ۸۰۰ هزار درخواست کارت سوخت المثنی دریافت کرده‌ایم، گفت: ظرفیت تولید و صدور کارت سوخت المثنی در شرایط عادی روزانه ۳۰ هزار کارت سوخت است، اما زیرساخت‌های ما آمادگی ارتقای این عدد تا رقم ۵۰ هزار عدد را نیز دارد که هم‌اکنون با کل ظرفیت در حال تولید و صدور هستیم.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: با گذشت نزدیک به دو هفته از اعلام طرح سهمیه‌بندی بنزین تعداد درخواست‌های کارت سوخت المثنی کاهش نیافته است و همچنان روزانه بیش از ۶۰ هزار تقاضا در سیستم ثبت می‌شود.

رضایی، زمان موردنیاز برای صدور کارت سوخت متقاضیان را در شرایط عادی حدود دو تا سه هفته اعلام کرد و گفت: این زمان با افزایش تعداد تقاضاها پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، به حدود یک ماه و نیم افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه سهمیه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها تا ۶ ماه آینده در کارت سوخت وسایل نقلیه قابل ذخیره است، هموطنان عزیز در این باره نگرانی نداشته باشند.

به گزارش مهر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای در خردادماه امسال اعلام کرد که عرضه بنزین به خودروها از ۲۰ مردادماه امسال فقط با ارائه کارت هوشمند سوخت انجام می‌شود. این شرکت در نخستین ساعت روز جمعه، ۲۴ آبان ماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، سهمیه‌بندی بنزین برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد. متقاضیان دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی می‌توانند درخواست خود را از طریق مراجعه به پلیس‌+۱۰ یا سامانه ‌epolice.ir به ثبت برسانند.