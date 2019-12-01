حسن رنگرز: مجری تصمیمات اتحادیه جهانی کشتی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون کشتی با توجه به اتفاقات اخیر در خصوص لغو جام جهانی کشتی فرنگی و حواشی آن اظهار داشت: به نظر من در خصوص حذف نام مسابقات از تقویم اجرایی ۲۰۱۹ اتحادیه جهانی کشتی سوء تفاهم بوجود آمده و این موضوع به معنای لغو قطعی این رقابتها نیست. طبق قوانین اتحادیه جهانی اگر مسابقاتی به هر دلیلی طبق تقویم اتحادیه جهانی در موعد مقرر برگزار نشود این مسابقات از تقویم بطور موقت حذف می شوند تا زمان جدیدی برای برگزاری آن در نظر گرفته شده و اعلام شود.

وی تصریح کرد: ما با توجه به روزهای پایان سال ۲۰۱۹ میلادی دو تاریخ برای میزبان جام جهانی کشتی فرنگی در تهران را به اتحادیه جهانی پیشنهاد دادیم و همچنان در انتظار تایید این موضوع هستیم. طبیعتا فدراسیون کشتی تابع تصمیمات اتحادیه جهانی است و باید طبق مصوبات و تصمیمات اتحادیه عمل کند. در نتیجه هر آنچه که از اتحادیه به ما ابلاغ شود مکلف به اجرای آن هستیم.

رنگرز خاطر نشان کرد: ما از هر نظر اقدامات فنی و لجستیکی برای میزبانی هر چه باشکوه جام جهانی را در تهران داریم و فقط منتظر اعلام موافقت و زمان نهایی برگزاری این رویداد از سوی اتحادیه جهانی هستیم.

وی در خصوص بازگشت تیم کوبا به کشورش و جایگزین کردن تیم دیگری به جای این تیم گفت: تیم کوبا که مدتی است در تهران حضور داشت امروز به کشورش بازگشت و با توجه به این موضوع اگر برگزاری جام جهانی در تهران قطعی شود، اتحادیه جهانی باید تیم دیگری را جایگزین آن کند. مثل موردی که قبلا بوجود آمد و با انصراف تیم مجارستان از حضوردر جام جهانی تهران، تیم چین از سوی اتحادیه جهانی جایگزین آنها شد.

سخنگوی فدراسیون کشتی در پایان گفت: کشتی ایران تا پایان سال باید شاهد برگزاری مسابقات مهم دیگری هم باشد. ما بزودی جام بین المللی کودک را در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ آذرماه پیش رو داریم. همچنین باید رقابتهای جام باشگاه های جهان را در دو رشته آزاد و فرنگی در روزهای ۲۶ تا ۳۰ آذرماه به میزبانی بجنورد برگزار کنیم. ضمن اینکه در ماه آینده باید میزبان رقابتهای جام تختی باشیم که مسابقات کشتی آزاد در کرمانشاه و کشتی فرنگی در شیراز برگزار خواهد شد.