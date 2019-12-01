به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی میر اظهار داشت: روز گذشته ماموران انتظامی ایست و بازرسی سفیدابه شهرستان نیمروز هنگام کنترل خودروهای عبوری به ۲ دستگاه کامیون کشنده که از نهبندان به سمت زاهدان در حرکت بودند، مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران این فرماندهی پس از متوقف کردن خودروها در بازرسی از آنها ۴۷ هزار و ۴۷۰ لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع کشف کردند.

فرمانده انتظامی نیمروز با اشاره به توقیف این ۲ تریلی خاطر نشان کرد: افراد متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی تاکید کرد: پلیس در راستای برخورد با کالای قاچاق با جدیت عمل می‌کند و از شهروندان نیز انتظار داریم هرگونه فعالیت غیرمجاز از جمله قاچاق و توزیع کالاهای غیرمجاز را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.