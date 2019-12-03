کشف ۱۰ تن چوب قاچاق در کبودرآهنگ/۵ سارق در اسدآباد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی همدان، فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۳۶ هزار ثوب البسه خارجی قاچاق تاناکورا به ارزش یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال در شهرستان بهار خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران پاسگاه انتظامی همه کسی شهرستان بهار حین کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی همدان به سنندج، به یک دستگاه خودرو وانت مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو، ۳۶ هزار ثوب البسه خارجی قاچاق تاناکورا کشف و یک متهم نیز با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به این که برابر نظر کارشناسان ارزش البسه مکشوفه یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وظیفه ملی است و همه باید برای ریشه کنی این معضل تلاش کنند.

کشف ۱۰ تن چوب قاچاق در کبودرآهنگ

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ از کشف ۱۰ تن چوب قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مجید گلی گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان کبودرآهنگ حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این کامیون، ۱۰ تن چوب قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ گلی با اشاره به این که بر اساس نظر کارشناسان، ارزش محموله کشف شده ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده گفت: از شهروندان در خواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند.

کشف ۱۸۰ کیلو تریاک در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۱۸۰ کیلوگرم تریاک در یک عملیات ضربتی از قاچاقچیان مواد مخدر در پوشش کالای قاچاق خبر داد.

سردار کامرانی صالح گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بر روی یک باند قاچاق مواد مخدر، مشخص شد که اعضای این باند قصد دارند یک محموله مواد مخدر تریاک را از استان های جنوبی کشور به همدان منتقل کنند.

وی افزود: با اقدام به موقع و هوشمندانه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر البرز، خودرو آنها شناسایی و در یک عملیات ضربتی در شهر همدان متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.

سردار کامرانی صالح بیان داشت: طی بازرسی از این خودور ۱۸۰ کیلو گرم تریاک که به طور ماهرانه ای در زیر کالای قاچاق جاسازی شده بود، کشف شد.

وی افزود: در این رابطه ۲ متهم دستگیر، ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۹ دستگاه پرینتر، ۸۰ عدد عروسک، ۳۱ عدد سوئیچ قطع کننده برق صنعتی و ۱۰ عدد مودم قاچاق نیز کشف شد.

دستگیری ۵ سارق در اسدآباد

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد از دستگیری ۵ سارق و کشف ۵ فقره سرقت اماکن خصوصی در روز گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ افشین یاری اظهار داشت: در پی تشدید اقدامات پیشگیرانه، اجرایی کردن راهکارهای قرارگاه مبارزه با سرقت و همچنین کنترل مجرمان طرح مبارزه با سرقت در شهرستان اسدآباد اجرا شد.

وی افزود: در نتیجه اجرای این طرح با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی، ۵ فقره سرقت اماکن خصوصی کشف و ۵ سارق در این خصوص دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.