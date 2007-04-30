به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه امروز در جلسه مسئولان عالی قضائی، تشکیل ستادهای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از ثمرات صدور این پیام برشمرد و گفت: در این مدت پرونده های زیادی در ارتباط با مفاسد اقتصادی به جریان افتاد و رسدیگی شد و اموال زیادی از بیت المال که به یغما رفته بود برگشت داده شد.

آیت الله هاشمی شاهرودی با توجه به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در این مدت کارهای زیادی انجام شده است اما نباید تصور داشت که با این ستاد تمام مفاسد از بین می رود چرا که این مبارزه باید مستمر، پایدار و همه جانبه باشد و عزم و اراده تمام مسئولان جامعه را می طلبد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید وارد فضای شعاری شود، گفت: این مبارزه باید بسیار ظریف وحساب شده و همراه با استفاده از ابزارها و روشهایی باشد که ضمن ریشه کن کردن فساد به مانعی برای پیشرفت اقتصادی و فرار سرمایه ها و سلب فرصت ها تبدیل نشود.

وی تاکید کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه و هوشمندانه پیش رود و از شعار و استفاده ابزاری برای رقابتهای سیاسی پرهیز شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: سیاست مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به کیفیتی باشد که انگیزه های مجرمان برای گرایش و ارتکاب جرم را از بین ببرد و مجرم اقتصادی احساس کند اگر مرتکب فساد شد از بسیاری از حقوق مردم محروم می شود.

وی افزود: در کنار اقدامات ایجابی و کارهای انجام شده می بایست ترک فعل ها و کارهایی که باید انجام می گرفت و نگرفته است و فرصت هایی که از دست رفته است نیز بررسی و مورد سئوال قرار گیرد.

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به سالروز تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا و آغاز فعالیت سومین دوره این شوراها با پیام مقام معظم رهبری، گفت: در این پیام نکات جامع و ارزشمندی بیان شده است که نه تنها برای شوراها بلکه برای تمامی نهادهای کشور نیز مفید و ارزنده است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم توسعه اختیارات شوارها گفت: حکومت ما اسلامی و نظام مردمی است و در حکومت اسلامی حاکمان و مردم از هم جدا نمی باشند همچنان که در حوزه اقتصاد باید اصل مردم باشند و از تصدی گری دولت کاسته شود در حوزه های دیگر نیز باید مردم در صحنه ها حضور داشته و مشارکت نمایند تا مسئولان بتوانند با همیاری مردم مشکلات موجود را برطرف کنند.

آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: تجربه شوراها در نظام اسلامی ایران تجربه موفقی است و برای کارآمد تر کردن این تجربه موفق باید از شیوه ها و روش های مناسب و مدرن و مبتنی بر مبانی و اصول دینی استفاده کرد.

وی گفت: باید تلاش کرد که الگوی کامل و منطبق با موازین اسلامی و ارزش های دینی و مردم سالاری دینی در نهاد شوراهای شهر و روستا ایجاد و از این طریق مشارکت مردم در امور را افزایش داد.

آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا مدل موفقی از مردم سالاری دینی است که بسیار می تواند راهگشا باشد.