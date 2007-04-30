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۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۵۴

آیت الله هاشمی شاهرودی :

مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید وارد فضای شعاری شود

مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید وارد فضای شعاری شود

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سالروز صدور پیام مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: پیام مقام معظم رهبری در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار راهگشا است و نقش مهمی در پیشبرد اهداف و برنامه های مربوط به این مبارزات دارد و در این مدت موجب افزایش فعالیت دستگاههای نظارتی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه امروز در جلسه مسئولان عالی قضائی، تشکیل ستادهای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از ثمرات صدور این پیام برشمرد و گفت: در این مدت پرونده های زیادی در ارتباط با مفاسد اقتصادی به جریان افتاد و رسدیگی شد و اموال زیادی از بیت المال که به یغما رفته بود برگشت داده شد.

آیت الله هاشمی شاهرودی با توجه به تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: در این مدت کارهای زیادی انجام شده است اما نباید تصور داشت که با این ستاد تمام مفاسد از بین می رود چرا که این مبارزه باید مستمر، پایدار و همه جانبه باشد و عزم و اراده تمام مسئولان جامعه را می طلبد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید وارد فضای شعاری شود، گفت: این مبارزه باید بسیار ظریف وحساب شده و همراه با استفاده از ابزارها و روشهایی باشد که ضمن ریشه کن کردن فساد به مانعی برای پیشرفت اقتصادی و فرار سرمایه ها و سلب فرصت ها تبدیل نشود.

وی تاکید کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی باید قاطعانه و هوشمندانه پیش رود و از شعار و استفاده ابزاری برای رقابتهای سیاسی پرهیز شود.

رئیس قوه قضائیه افزود: سیاست مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به کیفیتی باشد که انگیزه های مجرمان برای گرایش و ارتکاب جرم را از بین ببرد و مجرم اقتصادی احساس کند اگر مرتکب فساد شد از بسیاری از حقوق مردم محروم می شود.

وی افزود: در کنار اقدامات ایجابی و کارهای انجام شده می بایست ترک فعل ها و کارهایی که باید انجام می گرفت و نگرفته است و فرصت هایی که از دست رفته است نیز بررسی و مورد سئوال قرار گیرد.

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به سالروز تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا و آغاز فعالیت سومین دوره این شوراها با پیام مقام معظم رهبری، گفت: در این پیام نکات جامع و ارزشمندی بیان شده است که نه تنها برای شوراها بلکه برای تمامی نهادهای کشور نیز مفید و ارزنده است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم توسعه اختیارات شوارها گفت: حکومت ما اسلامی و نظام مردمی است و در حکومت اسلامی حاکمان و مردم از هم جدا نمی باشند همچنان که در حوزه اقتصاد باید اصل مردم باشند و از تصدی گری دولت کاسته شود در حوزه های دیگر نیز باید مردم در صحنه ها حضور داشته و مشارکت نمایند تا مسئولان بتوانند با همیاری مردم مشکلات موجود را برطرف کنند.

آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: تجربه شوراها در نظام اسلامی ایران تجربه موفقی است و برای کارآمد تر کردن این تجربه موفق باید از شیوه ها و روش های مناسب و مدرن و مبتنی بر مبانی و اصول دینی استفاده کرد.

وی گفت: باید تلاش کرد که الگوی کامل و منطبق با موازین اسلامی و ارزش های دینی و مردم سالاری دینی در نهاد شوراهای شهر و روستا ایجاد و از این طریق مشارکت مردم در امور را افزایش داد.

آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا مدل موفقی از مردم سالاری دینی است که بسیار می تواند راهگشا باشد.

کد مطلب 478619

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