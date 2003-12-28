هنرمندان كشور نمايشگاه بزرگي را تدارك ديده اند

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط عمومي موزه هنرهاي معاصر تهران: در اين اطلاعيه كه از سوي هنرمندان برجسته از جمله: محمود جوادي پور، احمد اسفندياري، حجت صدر، مرتضي مميز، غلامحسين نامي، ايران دوردي، آيدين آغدشلو، منصور حسيني، مهدي حسيني، جلال شباهنگي، علي اكبر صادقي، حسين خسروجردي، حبيب صادقي، كاظم چليپا، محمد احصائي، محمد ابراهيم جعفري، فرح اصولي، بابك اطميناني، پريوش گنجي، نصرت الله مسلمان صادر شده، از تمامي هنرمندان و علاقمندان دعوت به عمل آمده است تا اثر يا آثار خود را به موسسه توسعه هنرهاي تجسمي به نشاني تهران - خيابان كارگر شمالي كوچه شهيد صدوقي پلاك 19 تحويل نمايند.

بر اساس اين گزارش: حسين خسروجردي سخنگوي اين نمايشگاه اعلام كرد: زمان برگزاري اين نمايش پس از جمع آوري آثار اعلام خواهد شد. وي افزود: با هماهنگي هايي كه قرار است با صاحبان نگارخانه ها صورت گيرد به مدت 5 روز آثار رسيده در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت و عوايد آثار بفروش رسيده به حساب زلزله زدگان واريز خواهد شد.

وي شماره تلفن 11- 6946910 را براي پاسخگويي به علاقمندان از سوي دبيرخانه اين نمايشگاه اعلام كردو گفت: هنرمندان مي توانند براي تحويل آثار خود با دبيرخانه نمايشگاه هماهنگي كنند .