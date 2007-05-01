تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه سال 1386 هجری شمسی مصادف است با 13 ربیع الثانی سال 1428 هجری قمری و اول می سال 2007 میلادی.

* دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با برگزاری مسابقه تیم های لیورپول با چلسی آغاز می شود.

* تیم والیبال اسپارتاک صربستان که برای برگزاری 6 مسابقه تدارکاتی با تیم ملی نوجوانان کشورمان به ایران سفرکرده است، عصر امروز در دومین مسابقه خود ساعت 17 در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی با تیم ملی نوجوانان ایران دیدار می کند.

* اولین نشست خبری علی فتح الله زاده سرپرست جدید باشگاه استقلال امروز ساعت 11 صبح در دفتر وی برگزار می شود.

* محمددادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال امروز ساعت 11 در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران رسانه های گروهی پاسخ خواهد داد.