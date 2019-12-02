سناریوی تکراری برای حفظ باغستان جواب نمی دهد/شعار ندهیم

به گزارش خبرنگار مهر، شکوه کرمانشاهی در جلسه شورای باغستان برای بررسی مشکلات باغستان سنتی قزوین که عصر دوشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ۵ سال است فقط حرف می زنیم و یک سناریوی نوشته شده را تکرار می کنیم اما باید پرسید چرا نتیجه نگرفته ایم.

وی بیان کرد: ۱۵ سال است با هزینه زیاد مشاوری انتخاب کرده ایم تا یک طرح حفاظت باغستان بدهند که تاکنون به نتیجه نرسیده و دستاوردی نداشته و باید گفت چیزی از صحبت ها بدست نمی آید و بیش از یک سال و نیم است آب پساب برای حل مشکل باغستان منتقل نشده و هر استانداری که می آید قول همکاری برای حل مشکلات باغستان را می دهد اما به چیزی نرسیده ایم.

کرمانشاهی اظهارداشت: باید پرسید آیا باغستان در طرح توسعه استان قرار دارد یا نه، باغستان زمانی ایجاد شده که همین آب باران و سیل بوده و باغستان برای مهار سیلاب ایجاد شده و امروز فکر نکنید هزینه دارد، این باغستان باید بماند تا ما قادر به زندگی در قزوین باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین تصریح کرد: اگر ۱۰ حلقه چاه در قزوین فعالیت کند باید باغستان در اولویت باشد لذا بهتر است همین چاههای موجود باغستان را حفظ کنیم و آن را به روی باغستان نبندیم تا این میراث خشک شود.

وی بیان کرد: سوال ما این است چرا برای توسعه بوستان فدک می توانیم آب پساب را منتقل کنیم اما برای باغستان نمی شود؟

کرمانشاهی اظهار داشت: هزینه کردن برای باغستان در مقابل ارزش آن ناچیز است و باید دولت وارد کار شود و برای صیانت از آن همت کند.



وی افزود: آب را متعلق به باغستان بدانیم ولی تا وقتی فکر کنیم دولت مشکل باغستان را حل کند به هدف نمی رسیم و باغداران باید بدانند تا استقلال عمل نداشته باشند صیانت از باغستان به سرانجام نتمی رسد.

عضو هیئت انجمن زیست محیطی حیات شهر استان قزوین یادآورشد: در قانون آمده ۸۰ درصد عوارض حریم در باغستان هزینه شود و ما باید این هزینه را برای احیای باغستان و تقویت اقتصاد این میراث مصرف کنیم.

وی اظهارداشت: ضمن بررسی طرح ها باید تسهیل گری کنیم و سرمایه گذار جذب کنیم و با حمایت بیمه ای برای صیانت از باغستان اقدام کنیم.

کرمانشاهی بیان کرد: برنامه هایی که به نتیجه نرسیده نشان می دهد اولویت استان باغستان نیست و هنوز شاهد اجرای طرح هایی در محدوده باغستان هستیم و اگر امروز باغستان خالی شده چون آنچه باید می کردیم نکردیم و فقط شعار دادیم.

وی اظهارداشت: هیچ تملک دولتی به نتیجه نرسیده و مداخلات سیستم جدید زندگی اتفاق رخ داده که آسیب زاست و همه می دانیم وقتی سد می زنیم باغستان خشک می شود و بستر رودخانه را از بین برده ایم و هنوز مشاور پس از ۱۵ سال تکلیف ما را روشن نکرده است.

این مدرس دانشگاه و فعال زیست محیطی اظهارداشت: برای تک تک مشکلات باغستان برنامه داریم و راه تامین امنیت باغستان استفاده از تکنولوژی است.

طاهره پرهیزگاری از اعضای فعال سمن های زیست محیطی در این نشست گفت: تصمیمی که استان در مورد باغستان گرفته باید بازنگری شود تا تهدید باغستان را رفع کنیم.

وی بیان کرد: اگر قزوین به علاوه ۲۰، طرح شمس و سی بی اس را مطرح می کنیم باید همه طرح هایی که باغستان را تهدید می کند بازنگری شود و در همین شورای باغستان طرح های زیادی برای توسعه شهری اجرا شده که موثر نبوده است.

پرهیزگاری یادآورشد: اگر قرار است باغستان حفظ شود و کناره های به بهانه های مختلف از بین برود که خود یک تهدید است لذا به نظر می رسد برای نجات باغستان باید قنات های اطراف شهر احیا شود و پروژه هایی که قرار است در اینده کلید بخورد مورد بازنگری قرار گیرد.

وی بیان کرد: پیگیری بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت خسارت سرمازدگی و سیل توسط نمایندگان ضروری است تا مشکلات باغداران کاهش یابد.

پرهیزگاری تصریح کرد: اتاق بازرگانی قزوین که صادر کننده پسته است می توانند در برند سازی کار کند و کمک باغستان باشد.

وی اضافه کرد: وارثان باغستان و مالکان باید جمع شوند و نگاه اقتصادی در باغستان ایجاد شود و ثبت میراث ملی و جهانی زمانی ارزشمند است که تسهیلات جهانی در اختیار مالکان قرار گیرد و آنها منتفع شوند تا انگیزه حفظ باغستان را پیدا کنند.

باباییان از باغداران گفت: سیلاب به باغستان آسیب زده اما کسی به باغدار اهمیت نمی دهد، هیچ انگیزه ای برای حفظ باغستان از سوی صاحب آن نیست.

حسن شیخ محمدی دیگر باغدار هم اظهارداشت: الان باغستان مثل روستاست که مردمش کوچ کرده اند و به همین دلیل حریق در آن زیاد شده و کسی در مقابل آن احساس مسئولیت نمی کند.

وی بیان کرد: هویت باغستان سنتی باید حفظ شود تا کسانی که از باغستان رفته اند به این مکان بازگردند و از انجا که کار کردن در باغستان به صورت سنتی هزینه سنگینی دارد باید با حمایت های مدیران آنها نیز احساس دلگرمی کنند و پیشنهاد می شود یک صندوق حمایت برای باغداران دایر شود.

باغدار دیگری هم گفت: انتظار داریم مسئولان با کشاورزان روراست و صادق باشند و اگر برای باغدار تصمیم می گیرید از باغداران هم دعوت کنید و نظر آنها را جویا شوید.

همچنین یک باغدار قزوینی اظهارداشت: الان انگیزه ای که باغستان را حفظ می کند اقتصادی شدن آن است و اگر درآمد باغدار بالا برود می تواند آن را حفظ کند.

وی افزود: با حرف نمی شود باغستان را حفظ کرد بلکه با تولید می توان این میراث ارزشمند را حفظ کرد اما وقتی قرار است سد لاستیکی رودخانه ارنجک با ۸ میلیارد تومان بسازید که تبخیر بالایی دارد در حالی که رودخانه ارنجک حقابه باغستان است ما را از هدف دور می کند.

این باغدار اظهارداشت: دنبال نمایش نباشید تعداد ۱۰ باغدار شاخص را انتخاب کنید و نظر آنها را بگیرید و عملی کنید و اگر محصول پسته باغداران حمایت شود و چاههای باغستان ساماندهی شود و آب مورد نیاز تامین شود باغستان نجات خواهد یافت.

دخو حسینی کشاورز دیگر گفت فقط سازمان باغستان کمک ما بوده است. اب و گاز از کنار باغ عبور کرده ولی هیچ خدمتی به ما نداده اند. اگر سازمان باغستان نبود باغستان قزوین خشک شده بود. اگر من زمین گیر شوم چه کسی به داد ما می رسد. ‌اگر کارشناس هستید یک فکر اساسی کنید، قزوین بک سپر بلا دارد که ان باغستان است. برای رودخانه دلبچای فکری کنید اگر سیل بیاید باغستان از بین می رود.

باباییان از باغداران گفت: سیلاب به باغستان آسیب زده اما کسی به باغدار اهمیت نمی دهد، هیچ انگیزه ای برای حفظ باغستان از سوی صاحب آن نیست.

حسن شیخ محمدی دیگر باغدار هم اظهارداشت: الان باغستان مثل روستاست که مردمش کوچ کرده اند و به همین دلیل حریق در آن زیاد شده و کسی در مقابل آن احساس مسئولیت نمی کند.

وی بیان کرد: هویت باغستان سنتی باید حفظ شود تا کسانی که از باغستان رفته اند به این مکان بازگردند و از انجا که کار کردن در باغستان به صورت سنتی هزینه سنگینی دارد باید با حمایت های مدیران آنها نیز احساس دلگرمی کنند و پیشنهاد می شود یک صندوق حمایت برای باغداران دایر شود.

باغدار دیگری هم گفت: انتظار داریم مسئولان با کشاورزان روراست و صادق باشند و اگر برای باغدار تصمیم می گیرید از باغداران هم دعوت کنید و نظر آنها را جویا شوید.

همچنین یک باغدار قزوینی اظهارداشت: الان انگیزه ای که باغستان را حفظ می کند اقتصادی شدن آن است و اگر درآمد باغدار بالا برود می تواند آن را حفظ کند.

وی افزود: با حرف نمی شود باغستان را حفظ کرد بلکه با تولید می توان این میراث ارزشمند را حفظ کرد اما وقتی قرار است سد لاستیکی رودخانه ارنجک با ۸ میلیارد تومان بسازید که تبخیر بالایی دارد در حالی که رودخانه ارنجک حقابه باغستان است ما را از هدف دور می کند.

این باغدار اظهارداشت: دنبال نمایش نباشید تعداد ۱۰ باغدار شاخص را انتخاب کنید و نظر آنها را بگیرید و عملی کنید و اگر محصول پسته باغداران حمایت شود و چاههای باغستان ساماندهی شود و آب مورد نیاز تامین شود باغستان نجات خواهد یافت.

دخو حسینی کشاورز دیگر گفت: فقط سازمان باغستان کمک ما بوده زیرا در حالی که انشعاب آب و گاز از کنار باغ عبور کرده ولی هیچ خدمتی به ما نداده اند و اگر آبرسانی و خدمت سازمان باغستان شهرداری نبود باغستان قزوین خشک شده بود و امروز فکر می کنم اگر من باغدار زمین گیر شوم چه کسی به داد ما می رسد لذا انتظار دارم اگر کارشناس هستید به فکر باشید زیرا قزوین یک سپر بلا دارد که آن هم باغستان است و باید برای رودخانه دلبچای فکری کنید چون اگر سیل شدید بیاید باغستان از بین می رود.

در ادامه سایر مدیران دستگاههای اجرایی هم دیدگاههای خود را در خصوص راههای صیانت از باغستان سنتی مطرح کردند