به گزارش خبرنگار مهر، رمان «ما تمامش می‌کنیم» اثر کالین هوور با ترجمه آرتمیس مسعودی که مهیای بیست و یکمین چاپ خود در نشر آموت می‌شد با دستور اداره توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فهرست آثار لغو مجوز شده این اداره افزوده شد.

ناشر این اثر این خبر را در صفحه خود در شبکه‌های مجازی اعلام و در تماس تلفنی خبرنگار مهر نیز این خبر را تایید کرد.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که به ناشر اعلام شده برای تجدید چاپ مجدد این اثر باید آن را برای بررسی دوباره ارسال کند و تا آن زمان مجوز انتشار این اثر لغو خواهد بود.

کتاب ما تمامش می‌کنیم با عنوان اصلی It ends with us اثری از کالین هوور نویسنده آمریکایی است. کالین هوور اولین رمانش را در سال ۲۰۱۲ منتشر کرد و بعد از آن، تمام رمان‌هایش جزء کتاب‌های پرفروش نیویورک تایمز شدند.

داستان این کتاب درباره لیلی، دختری ۲۳ ساله است که رابطه‌ای پیچیده با پدرش داشته و اکنون که او از دنیا رفته است، به درخواست مادرش باید در مراسم تشییع جنازه سخنرانی کند. لیلی درباره پدرش می‌گوید: «به عنوان دخترش، دوستش داشتم اما به عنوان یه انسان، ازش متنفر بودم.» و دلیل تنفر لیلی از پدرش این بود که او وقتی عصبانی می‌شد، مادرش را کتک می‌زد. البته پدرش بعد از آن تلاش می‌کرد تا کارش را جبران کند اما موضوع اصلی همچنان پابرجاست و این موضوع روی لیلی تاثیر زیادی می‌گذارد.

بعد از سخنرانی در مراسم تشییع جنازه، لیلی احساس بدی پیدا می‌کند، و برای تخلیه احساساتش به پشت‌بام خانه‌ای پناه می‌برد. لیلی روی لبه پشت‌بام ایستاده و به پایین نگاه می‌کند. در مورد مرگ فکر می‌کند اما قصد خودکشی ندارد. در ادامه رایل کینکید که جراح مغز و اعصاب است به پشت‌بام می‌آید و وقتی می‌بیند دختری لبه ساختمان ایستاده است، فکر می‌کند دختر قصد خودکشی دارد و تلاش می‌کند با صحبت کردن او را از انجام هر کار احمقانه‌ای منصرف کند. لیلی هم که قصد انجام کار احمقانه‌ای ندارد گفت‌وگو با رایل را آغاز می‌کند و همین دیدار عجیب در پشت‌بام خانه‌ای در بوستون شروع یک رابطه عاشقانه و پیچیده است.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر آثار دیگر از جمله کتاب‌های نوح یوآل هراری و برخی از آثار الیف شافاک نیز با چنین سرانجامی مواجه شده است و مدیر دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در یک ماه گذشته درخواست‌های مکرر خبرگزاری مهر را برای پاسخ در این زمینه و موارد مشابه بی‌پاسخ گذاشته است.