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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۲۳

فرماندار قم خبر داد:

5 مجموعه صنعتی در قم ایجاد می شود

قم - خبرگزاری مهر: فرماندار قم از ایجاد 5 مجموعه صنعتی در بخش‌های شهرستان قم خبر داد.

علی نیکان قمی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم افزود:به پیشنهاد مهندس محتاج استاندار قم در هر بخش شهرستان یک مجموعه صنعتی ایجاد می‌شود و احداث این مجموعه‌ها که طراحی آن در دست انجام است با هدف ایجاد صنایع تبدیلی صورت می‌گیرد.

فرماندار قم تصریح کرد: ایجاد مجموعه‌های صنعتی در بخش‌های قم طبق ظرفیت‌ها، تولیدات و نیازمندی‌های اهالی بخش طراحی می‌شود.

نیکان قمی با تاکید بر اینکه در تعدادی از بخش‌ها، مجموعه‌های صنعتی غیرفعال وجود دارد به ناحیه صنعتی خورآباد بخش کهک اشاره کرد و گفت: مجموعه صنعتی خورآباد محیط خوبی برای انتقال کارگاه‌های مبل سازی قم به آن محل است.

وی یادآور شد : تاکنون 60 درصد از این مجموعه صنعتی مورد بهره برداری قرار گرفته و مابقی آن نیز در آینده فعال خواهد شد.

کد مطلب 478713

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