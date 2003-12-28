حزب الله لبنان فعال ترين نيروي صحنه فلسطين است

به گزارش خبرگزاري مهر ، موشه يعالون در گفتگو با روزنامه صهيونيستي يديعوت آهارونوت گفت : حزب الله لبنان فعالترين نيروي كنوني در صحنه فلسطين است زيرا اين جنبش نيروهاي فلسطيني را آموزش داده و آنها را مورد حمايت مالي قرار مي دهد اما در جبهه لبناني دست به هيچ اقدامي نمي زند.

وي در مورد جنبش حماس نيز ادعا كرد: حماس از سرنوشت خود و رهبران خود در پي عمليات ترور آنها توسط اسراييل هراس دارد، آنها نمي خواهند براي حمله به خودشان بهانه به دست ما بدهند ، آنها از تشكل خود مي ترسند.

وي مدعي شد كه عمليات اخير در اسراييل كه فعالان جنبش جهاد اسلامي و ناراضيان جنبش فتح انجام داده اند ، با حمايت حزب الله انجام شد.

يعالون پيش بيني كرد كه عرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين كماكان تصميم گيرنده اصلي و موثر در سال 2004 باقي بماند.

وي افزود: ما نيز تا زماني كه او در مقر رياست (محاصره ) باشد ، تحركاتش را محدود و تدابير معيني بر ضد وي احتمالا اعمال خواهيم كرد.

وي گفت : سال آينده ، شاهد كمترين خشونت در صحنه فلسطين اسيراييل خواهيم بود.

به گفته وي ، آمريكا با پيروزي در عراق و بازداشت صدام ، فضاها و شرايط جهاني جديد را بوجود آورد.

يعالون افزود : هر كس مي خواهد به منافع خود خدمت كند، بايد از آمريكا تبعيت كند.

رئيس ستاد مشترك ارتش اسراييل گفت : ديگر جهاني به نام جهان عرب وجود ندارد ، نامي تحت عنوان هم پيماني عربي وجود ندارد .

