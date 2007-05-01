ایران قدرتمندانه و مدبرانه در اجلاس شرم الشیخ شرکت کند ؛آمریکا در منجلاب عراق گیر افتاده است

وی که در حاشیه مراسم روز ملی خلیج فارس با خبر نگار مهر در بندر عباس گفتگو می کرد از دستگاه سیاست خارجی کشورمان خواست تا فرصت پدید آمده را تبدیل به تهدید نکند و قدرتمندانه و مدبرانه در اجلاس آتی شرم الشیخ شرکت کند .

دکتر مجتهد زاده از تمامی اندیشمندان و تحلیلگران عرصه سیاست خواست تا اشتباه کورکورانه طرف عربی را در تغییر نام خلیج فارس با اشتباه تغییر نام اروند رود جواب ندهند و به دنیا ثابت کنند که خلیج فارس ایرانی ، برای همیشه از آن ایران خواهد بود و خواهد ماند .

این کارشناس مسائل سیاسی در خصوص منجلاب ایجاد شده ایالات متحده در عراق نیز گفت : فضای عراق برای امریکائی ها به صورتی است که با هر روز باقی ماندن در این باتلاق به سمت نابودی و ضعف پیش می روند و این همان امریکایی است که قصد داشت پس ازاشغال عراق به سراغ ایران بیاید اما درچنان استیصالی درعراق گرفتار شده است که حاضر است پیش شرط های جمهوری اسلامی را برای مذاکره بر سر برخی مسائل منطقه ای بپذیرد .

وی درخصوص وضعیت پرونده هسته ای کشورمان نیز گفت : جهان امروز حق جمهوری اسلامی را برای دستیابی به دانش صلح آمیز هسته ای به رسمیت شناخته و قطعنامه های پی در پی شورای امنیت نیز کارکرد خود را از دست داده است و باید به حال وضعیت فعلی سازمان ملل و شورای امنیت تاسف خورد .