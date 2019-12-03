پیش بینی می شود ۴هزار نفر در حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح سه شنبه با حضور در محل ثبت نام داوطلبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران طی سخنانی اظهار داشت: به برکت انقلاب و خون شهدا و رهنمودهای مقام معظم رهبری ملت ایران یکبار دیگر در جنگ اقتصادی سربلند و پیروز خواهد بود.

محسنی بندپی افزود: تجلی مردم سالاری دینی حضور و شرکت حماسی مردم در انتخابات است و در حوزه انتخابیه شهر تهران هم شاهد حضور داوطلبین برای شرکت در انتخابات هستیم.

وی با بیان اینکه تا این لحظه تعداد ۴۸۰ نفر داوطلب در حوزه انتخابیه تهران ثبت نام شده اند گفت: ۸۲ درصد داوطلبین ثبت نام شده مرد و ۱۸ درصد زن هستند.

استاندار تهران گفت: تمام تلاش ما این است که با رعایت امانتداری و اصل بی طرفی شرایطی فراهم کنیم که تمامی داوطلبین بطور یکسان رقابت انتخاباتی داشته باشند.

محسنی بندپی با تاکید بر اینکه این دوره از انتخابات برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است بیان داشت: در این برهه حضور مردم می تواند توطئه دشمنان را خنثی کند.

وی عنوان داشت: فضای موجود در فرمانداری تهران برای ثبت نام بسیار مطلوب است و پیش بینی می شود که نزدیک به ۴هزار نفر در این حوزه انتخابیه ثبت نام کنند و این آمادگی وجود دارد که همچون ادوار گذشته انتخاباتی باشکوه را در شهر و استان تهران برگزار کنیم.