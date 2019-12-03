به گزارش خبرنگار مهر، رسول بهرامی پور صبح امروز سه‌شنبه در نشست هیات اندیشه ورز سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه با موضوع حقوق انتخاباتی اظهار داشت: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات که یکی از اصول قانون اساسی و مصداق های مشارکت اجتماعی مردم در سرنوشت خود است قرار گرفته ایم موضوع حقوق انتخاباتی مردم بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: در بحث حقوق انتخاباتی مردم آنچنان که باید آگاهی لازم ندارند، لذا رسالت حقوقدانان بسیجی بصیرت افزایی در راستای شناخت حدود اختیارات و وظایف نمایندگان است تا شعارهای انتخاباتی آنها با وظایف و اختیاراتشان همخوانی داشته باشد.

رییس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه گفت: کاندیداها باید در حوزه اختیاراتشان وعده دهند، چون بعدا این وعده ها حتما مطالبه‌گری می شود.

بهرامی پور تصریح کرد: حقوقدانان بسیجی حتما وعده‌های انتخاباتی را رصد می کنند و بعد از انتخابات این وعده ها را در مدار مطالبه‌گری قرار می دهند.

وی بیان داشت: قانونگذاری و نظارت بر آن از وظایف نمایندگان است و خارج از این وظایف در حیطه اختیارات آنها نیست و صرفا برای گمراهی مردم است.

رییس سازمان بسیج حقوقدانان استان کرمانشاه گفت: در این مقطع حساس دو رسالت سنگین برعهده دارد که اگر همین دو را عملیاتی کنیم به تکلیفمان عمل کرده ایم.

بهرامی پور ترویج فرهنگ قانونمداری در انتخابات و بصیرت افزایی به مردم را دو رسالت حقوقدانان بسیجی برشمرد و تاکید کرد: در انجام این دو رسالت فارغ از مسائل سیاسی عمل خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: کاندیدی که با استناد به قانون اساسی قد علم کرده و ثبت‌نام می کند پس در تمام فرآیند انتخابات باید به قانون تمکین کند، ولو برخلاف نظر و رای او باشد.