به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (سه‌شنبه) طی سخنانی در آئین افتتاحیه رسمی ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سال روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: حسن اتفاق امروز هم‌زمانی افتتاح ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات و سال‌روز تصویب قانون اساسی است.

وی با اشاره به اینکه امیدوارم شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور باشیم، تصریح کرد: شورای نگهبان به حکم اصل ۹۹ قانون اساسی و البته قوانین عادی دیگر که تکالیف نظارتی شورای نگهبان را تعیین کرده، تنها نهاد ناظر بر انتخابات است، بنابراین هیچ مقامی در حوزه اجرایی و قضائی نمی‌تواند در این امر دخالت کند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در کنار شورای نگهبان که امر مهم نظارت بر انتخابات را بر اساس قانون برعهده دارد، قوه قضائیه وظیفه رسیدگی به تخلفات و هیئت‌های اجرایی نیز وظیفه اجرا را برعهده دارند.

کدخدایی با تاکید بر اهمیت امر نظارت بر انتخابات خاطرنشان کرد: باید این تکلیف مهم (نظارت بر انتخابات) را مراقبت کنیم که درست و با دقت انجام شود.

وی افزود: هیئت‌های نظارت و اعضای محترم این هیئت‌ها که شاخه‌های مردمی نظارت بر انتخابات هستند؛ وظیفه سنگینی در بررسی صلاحیت‌ها و تایید صحت و سلامت انتخابات برعهده دارند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه باید کلیه فعالیت‌های انتخابات به دقت مورد رصد قرار گیرد و گزارش‌های رسیده از سایر نهادها نیز بررسی و در صورت لزوم به هیئت مرکزی ارسال شود، اظهار داشت: شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت که به درستی تنها نهاد ناظر بر انتخابات هستند باید تخلفات را به دقت بررسی کنند تا حقی از کسی تضییع نشود.

کدخدایی اضافه کرد: در انجام وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات، پس از آغاز ثبت‌نام‌ها، بحث بررسی صلاحیت داوطلبان را داریم که باید به تدریج در هیئت‌های نظارت استان‌ها بررسی و نهایتا در هیئت مرکزی اعلام نظر شود که دقت نظر در این بررسی‌ها نیز بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه اگر خدای نکرده در بررسی صلاحیت داوطلبان کوتاهی شده و کسی از حق خود محروم شود باید پاسخگو باشیم، تاکید کرد: وقتی قانون اساسی به عنوان قانون مادر تکلیفی را برای نهادی و جایی تعیین می‌کند انتظار است آن نهاد وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه افزود: یک سوی این موضوع حق مردم است که باید مراقبت کرد و سوی دیگر نهادهای شایسته‌ای است که باید با کارآمدی خود اهداف نظام را پیش ببرند، بنابراین اگر در انجام وظایف قانونی کوتاهی شود و افراد ناسالم در این پست‌های انتخابی قرار گیرند ما مسئول هستیم.

کدخدایی تاکید کرد: همه مردم که رای دادند، انتظار دارند به دقت بررسی کرده و اجازه ندهیم افرادی که شایسته نیستند و شرایط قانونی را ندارند وارد نهادهای انتخابی شوند.

وی با اشاره به اینکه همه ما برای انجام وظیفه قانونی، رضای خداوند متعال و تحقق حقوق مردم تلاش می‌کنیم، گفت: در هیئت مرکزی، استان‌ها و شهرستان‌ها هیچ کس حق ندارد اعمال نظر شخصی، سلیقه‌ای و محلی کندو فقط مُرّ قانون باید ملاک باشد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: چه بسا ممکن است شخصا سلایق فردی را در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نپسندیم، اما آن فرد شایستگی لازم را داشته باشد، اما نمی‌توان از ورود آن فرد جلوگیری کرد.

کدخدایی تاکید کرد: باید در بررسی صلاحیت‌ها تلاش کنیم وظیفه قانونی خود را انجام دهیم که البته تا الان نیز همین طور بوده است.

وی در ادامه سخنان خود بر لزوم رسیدگی دقیق، مستند و مستدل به صلاحیت داوطلبان تاکید و خاطرنشان کرد: اگر چه قانون در بررسی صلاحیت‌ها از ما رسیدگی قضایی را توقع ندارد، اما شرایطی که در قانون است باید احراز شود. اگر فردی، فعلی را انجام داده که او را از التزام به اسلام خارج کرده باید از ورود چنین فردی جلوگیری کنیم؛ لیکن این‌ها نیازمند مستندات و ادله کافی است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان افزود: اگر ادله و مستندات کافی باشد می‌توانیم پاسخگو باشیم و به افراد هم اعلام کنیم که به این دلایل واجد شرایط نیستند.

کدخدایی با تاکید مجدد بر اینکه تنها نهاد ناظر بر انتخابات، هیئت‌های نظارت مردمی شورای نگهبان است، تصریح کرد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مردمی است و هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت نیز مردمی است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد دوم اسفندماه شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور برای شکل‌گیری مجلسی کارآمد و شایسته باشیم.