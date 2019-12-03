کاشت ۱۰۰هزار نهال در ۳۰۰هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد طاهری صبح سه شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رویداد بزرگ نهالکاری در ۱۴ آذر با بیان اینکه این رویداد با شعار « نهالکاری همگانی، برای ایرانی سرسبز» همزمان با سراسر کشور در استان تهران نیز برگزار می شود اظهار داشت: در راستای حفظ، احیاء و توسعه جنگل کاری، مراتع و مقابله با بیابان زایی و با توجه به شرایط آب و هوایی و لزوم استفاده حداکثری از نزولات آسمانی ۱۰۰هزار نهال در ۳۰۰هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان تهران کاشته می شود.

وی ادامه داد: در ابتکاری نو و در اجرای طرح ملی بسیج همگانی و با بهره گیری از پتانسیل های دستگاه های اجرائی و با همکاری و مشارکت تشکل ها و اقشار مختلف مردم این اقدام صورت می پذیرد.

طاهری با بیان اینکه فصل ها جابجا شده اند و تغییرات اقلیمی کاملا محسوس است، این اقدام را بسیار مناسب دانست و یادآور شد: نهالکاری در اواخر فصل پاییز مساعد است چرا که در این فصل بیشترین بارش ها را داریم و نهال ها می توانند خود را با خاک و رطوب موجود در آن سازگار کنند.

این مسئول منابع طبیعی استان تهران تأکید کرد: با توجه به مسائل و مشکلات زیست محیطی، استان تهران امروز نیازمند کاشت درخت، توسعه فضای سبز و جنگل است و ضرورت ایجاب می کند تا تمامی دستگاه های مرتبط در این خصوص تلاش نمایند تا استانی سرسبز داشته باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد: این اقدام مهم نهالکاری در ۳شهرستان تهران، دماوند و ملارد و عملیات بذرکاری نیز در شهرستان ورامین در شرایطی اجرا می شود که با استقبال فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مردم جوامع محلی روبرو شده است.

وی ادامه داد: در حوزه آبخیز آبعلی شهرستان دماوند ۲۵هزار اصله نهال جنگلی در سطح ۱۰۰هکتار، حوزه آبخیز وردیج – واریش شهرستان تهران ۱۴هزار اصله نهال جنگلی مثمر و غیر مثمر به مساحت ۵۶هکتار و در حوزه آبخیز اخترآباد شهرستان ملارد ۶۱هزار بوته آتریپلکس در سطح ۱۴۴هکتار کاشته خواهد شد.

طاهری این اقدامات را در کاهش فرسایش خاک و افزایش و بهبود پوشش گیاهی بسیار مهم برشمرد و خاطر نشان کرد: علاوه بر عملیات نهالکاری، اقدامات بذرکاری همراه با احداث هلالی های آبگیر در سطح ۸۵۰هکتار از مراتع حوزه آبخیز سیاهکوه شهرستان ورامین به مرحله اجرا در می آید.

وی به اهداف مورد نظر در پروژه بذرکاری اشاره کرد و در این باره بیان داشت: منطقه ورامین از لحاظ میزان بارندگی منطقه کم بارش می باشد که این اقدام موجب استفاده حداکثری از نزولات جوی و ذخیره شدن آنها می شود.

طاهری افزود: سیاهکوه ورامین منطقه ای است که عشایر به عنوان قشلاق از آن استفاده می کنند که این اقدام کمک شایانی به احیای مراتع منطقه خواهد کرد و همچنین برای مقابله با بیابان زایی و کنترل ریزگردها اقدامی موثر می باشد.