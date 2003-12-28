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۷ دی ۱۳۸۲، ۲۰:۳۰

نخست وزير رژيم صهيونيستي :

مذاكره با سوريه بايستي از نقطه صفر آغاز شود

نخست وزير رژيم صهيونيستي امروز (يكشنبه ) گفت : هرگونه مذاكره با سوريه بايد از ابتدا آغاز شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي امروزاين مطلب را در جلسه هفتگي كابينه رژيم صهيونيستي بيان كرد.
طبق اعلام دفتر نخست وزير رژيم صهيونيستي، وي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان عقب نشيني اسراييل از بلنديهاي جولان سوريه وجود دارد يا خيرگفت : همه چيز به مذاكره بستگي دارد يعني مذاكرات با دمشق بايد از نقطه صفرآغاز شود .
رژيم صهيونيستي در سال 1967 بلنديهاي جولان سوريه را اشغال  و در سال 1982 ضميه خاك فلسطين اشغالي كرد.
نخست وزيررژيم صهيونيستي طرح حزب كار مبني برعقب نشيني شبه كامل اسراييل ازجولان را رد كرد. خبرگزاري فرانسه گزارش داد: سوريه مجددا خواستارمذاكره با مقامات رژيم صهيونيستي شده اگرچه كه اين مذاكرات ميان طرفين از سال 2000 به طور كامل متوقف شده است .
بنابراين گزارش، دراوائل ماه دسامبر بشاراسد رئيس جمهوري سوريه از واشنگتن خواست مجددا ازمذاكرات  سوريه و اسراييل حمايت كند. وي افزود : اگر مذاكرات با اسراييل موفقيت آميزباشد ممكن است منجر به ايجاد روابط ديپلماتيك همانند روابط  دمشق با واشنگتن شود .

کد مطلب 47875

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