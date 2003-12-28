قصد داريم با ايران روابط خوب و مستحكمي برقرار كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر، زيباري درگفتگو با روزنامه كويتي الراي العام افزود كشورش تلاش مي كند تا صفحات پرونده گذشته را پاك و در راه ساختن آينده اي بهتر تلاش كند.

زيباري در مورد مساله منافقين نيزگفت : شوراي حكومت انتقالي عراق تصميم روشن و صريحي اتخاذ كرده و از اين گروهك خواسته است عراق را ترك كند. وي افزود به اعتقاد من خروج آنان از عراق زمان مي برد ولي اصل اساسي اين است كه هيچ جائي براي وجود شبه نظاميان مسلح خارجي در عراق وجود ندارد.وي افزود: دقيقا نمي دانم چه سرنوشتي در انتظار منافقين است ، فقط مي دانم كه تصميماتي براي انتقال آنها به كشورهاي ديگر وجود دارد .

وي در مورد پيوستن عراق به شوراي همكاري خليج فارس گفت: واقعيت آن است كه ما درخواست عضويت را مطرح نكرده ايم و اين موضوع را تلاش مي كنم در ديدارهايم از برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري تشريح كنم .زيباري تاكيد كرد : ما خواستار پيوستن به شوراي همكاري نشده ايم و چنين تصميمي هم نگرفته ايم.وزير امور خارجه عراق همچنين افزود: اندوه عميق خود را از شمار زياد قربانيان زلزله وحشتناك در بم ايران ابراز مي كنم .

وي گفت : واقعا ازاين حادثه متالم و متاثر شدم ، ما براي خانواده قربانيان ايراني تسليت و پيام همدردي مي فرستيم ، بدون شك عراق با تمام توان به ايران در اين فاجعه دردناك كمك خواهد كرد .

