جهانبخش خانجاني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به وجود آمارهاي متناقض از تعداد جانباختگان دفن شده در بم گفت: بدليل عمق و گستردگي فاجعه زلزله در شهرستان بم نمي توان به راحتي آمار دقيق و مشخص از مدفون شده هاي اين حادثه اعلام كرد اما تاكنون 20 هزار نفر مدفون شده اند و تعداد 10 هزار نفر از مجروحان نيز به شهرهاي مختلف منتقل شده اند بطوريكه تعدادي از اين مجروحين در استان كرمان و بقيه نيز در استانهاي مختلف سراسر كشور تحت مداوا قرار گرفته اند و تعداد كثيري نيز در شهرستان بم بصورت سرپايي مورد مداوا قرار گرفته اند.
خانجاني با اشاره به عملكرد نادر و مثبت مسئولين زيربط دراين قضيه و با تاكيد بر اينكه اين نوع امدادرساني براي اولين بار در كشور انجام شده است تصريح كرد: نحوه امدادرساني به موقع و تحت كنترل گرفتن اوضاع در فرصتي كوتاه نشان از تمهيدات ويژه اي است كه مسئولين از قبل در خصوص حوادث غيرمترقبه انديشيده اند.
متن كامل اين گفتگو متعاقبا ارسال خواهدشد.
سخنگوي وزارت كشور در گفتگوي اختصاصي با "مهر" :
تا كنون 20 هزار نفر از كشته شدگان زلزله بم دفن شده اند
جهانبخش خانجاني سخنگوي وزارت كشور با اشاره به عمق فاجعه زلزله بم گفت: تا كنون 20 هزار نفر از جان باختگان اين حادثه در شهرستان بم دفن شده اند.
جهانبخش خانجاني در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به وجود آمارهاي متناقض از تعداد جانباختگان دفن شده در بم گفت: بدليل عمق و گستردگي فاجعه زلزله در شهرستان بم نمي توان به راحتي آمار دقيق و مشخص از مدفون شده هاي اين حادثه اعلام كرد اما تاكنون 20 هزار نفر مدفون شده اند و تعداد 10 هزار نفر از مجروحان نيز به شهرهاي مختلف منتقل شده اند بطوريكه تعدادي از اين مجروحين در استان كرمان و بقيه نيز در استانهاي مختلف سراسر كشور تحت مداوا قرار گرفته اند و تعداد كثيري نيز در شهرستان بم بصورت سرپايي مورد مداوا قرار گرفته اند.
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