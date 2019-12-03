تعداد داوطلبان نمایندگی نسبت به دوره قبل افزایش پیدا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور عصر امروز (سه‌شنبه) در جریان بازدید از فرمانداری تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: خوشبختانه در این دو روز و نیم بیش از ۲۵۰۰ نفر ثبت‌نامی داشتیم که به نسبت زمان مشابه در دوره قبل این میزان افزایش داشته است.

وی افزود: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد افزایش بیش از ۱۵۰ نفری برای ثبت نام از داوطلبان در روز اول نسبت به مدت مشابه دوره قبلی هستیم. در روز دوم بیش از ۱۰۰ نفر نسبت به دوره قبل افزایش داشته ایم. امروز هم ۱۷۸ نفر ثبت نام کرده اند که به نظر می رسد نسبت به دوره مشابه افزایش خواهد داشت.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در دوره گذشته ۱۲ هزار نفر ثبت نام کردند، گفت: اگر روند ثبت نام مانند این روزها ادامه پیدا کند پیش بینی ما این است که نسبت به دوره قبل افزایش نهایی داشته باشیم.

عرف با بیان اینکه تا ساعت ۱۵ امروز در تهران ۶۳۲ نفر ثبت نام کرده اند، افزود: روز گذشته ۱۹۸ نفر ثبت نام داشتند که ۳۰ نفراز آنها خانم بوده اند که به نظر می رسد تعداد داوطلبان خانم نسبت به دوره قبل رو به افزایش است. تا ساعت ۱۵ امروز نیز ۱۷۸ نفر ثبت نام داشتند.

وی تصریح کرد: ان شاءالله روند ثبت نام برای کسانی که خود را واجد شرایط می دانند به خوبی طی شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با اینکه آیا افزایش ثبت نام ها امری مثبت تلقی می شود؟ خاطرنشان کرد: به عقیده من می توان دو نگاه داشت. یک نگاه از این حیث است، افرادی که می دانند شرایط را دارند مشارکت می کنند و امید بیشتری برای قرار گرفتن در عرصه دارند. اما در مورد اینکه در کلان موضوع، این امر مناسب است یا نه می توان نگاه دیگری داشت.

عرف تاکید کرد: هیئت های اجرایی در مورد افرادی که می آیند باید شرایط محتوایی و شکلی را بررسی کنند. اینکه افراد به لحاظ محتوایی کارآمد هستند یا به درد مجلس می خورند نیاز به بررسی دارد.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مکانیزم هایی که می تواند مانند فیلتر عمل کند بحث احزاب است، اظهار داشت: اگر نظام ما مبتنی بر احزاب بود از قبل می نشستند و افراد را انتخابات می کردند که ما این را در لایحه انتخابات لحاظ کرده بودیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با ارزیابی خود از عملکرد فرمانداری در راستای انتقال مکان ثبت نام به مصلای تهران بیان کرد: قطعا ما نمی گوییم ماستمان ترش است. با این اقدام فرایند راحت تر شده است و پارکینگ مهیا است. داوطلبان در وزارت کشور هم از خدمات راضی هستند. این تدابیری بود که فرماندار محترم با توجه به سابقه ای که داشتند اندیشیدند تا راحت تر باشد.

عرف با تاکید بر اینکه قاعدتا هر چه تعداد داوطلبان ثبت نامی بیشتر شود باید سرعت هیئت های اجرایی بالاتر برود و زمان بیشتری برای بررسی اختصاص داده شود، گفت: اگر به شکل قانونی فیلتری وجود داشته باشد تا افراد با شرایط محتوایی بهتر حاضر شوند روند بهتر خواهد بود.

وی در رابطه با برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: در ۲۰۸ حوزه فرآیند انتخابات الکترونیک به درستی در حال انجام است. با همکاران خود در حوزه نظارت مشکلی نداریم. امیدواریم این روند را تا پایان انتخابات داشته باشیم. همه ما به دنبال برگزاری انتخابات پرشور، امن و سالم هستیم.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه انتخابات الکترونیک در مرحله احراز هویت ها قطعا الکترونیکی انجام خواهد شد، اظهار داشت: در مرحله دوم یعنی اخذ رای در حال رایزنی و گفتگو هستیم. سوالات فنی و نرم افزاری و سخت افزاری در رابطه با اخذ رای الکترونیکی وجود دارد. مرحله سوم هم شمارش آرا است و تلاش ما این است که هر چه جلوتر برویم تمامی بتوانیم فرآیندها را الکترونیک انجام دهیم.

عرف در رابطه با اینکه آیا با توجه به پیش بینی ها که به افزایش ثبت نام به نسبت دوره قبل اشاره دارد ممکن است برای مثال به تعداد ۱۵ هزار نفر ثبت نامی در این دوره برسیم یا خیر، عنوان کرد: دوره قبل ۱۲ هزار نفر ثبت نام کردند. روند ما در این دو و نیم روز بیش از مدت مشابه دوره قبلی است که اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمالا تعداد داوطلبان بیشتر خواهد بود. گرچه نمی توان عدد اعلام کرد اما به نظر می رسد که به نسبت دوره قبل احتمال افزایش وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که برای انتخابات پیش رو چه اندازه بودجه پیش بینی شده است؟ تصریح کرد: نمی توانیم عدد را بگوییم. اما برای الکترونیکی کردن و دستگاه های احراز هویت حدود ۶۰۰ میلیارد باید هزینه کنیم.

عرف در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اغتشاشات اخیر و خسارات ناشی از آن گفت:من معاون سیاسی هستم و باید این سوال را از معاون امنیتی بپرسید.